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台泥低碳石灰石混凝土 簽約訂單已逾250萬方

2024/11/18 19:55

台泥董事長張安平表示，台泥將繼續減碳，以達到世界的要求。（台泥提供）台泥董事長張安平表示，台泥將繼續減碳，以達到世界的要求。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球水泥及混凝土協會GCCA 18日於COP29聯合國氣候峰會，正式發布國際版的低碳混凝土定義。台泥（1101）表示，今年出貨的石灰石水泥混凝土量超過80萬方，已簽約訂單超過250萬方。

台泥2023年10月發布Total Climate系列低碳產品—台泥卜特蘭石灰石水泥，當時減碳率為15.4%，今天再發表新一代台泥卜特蘭石灰石水泥，減碳率已達23.83%，比去年再減8.43%，是目前全台最低碳的水泥。

台泥今天也邀請過去一年國內實際使用低碳石灰石水泥，以及石灰石水泥混凝土的逾百家建設營建公司代表，共同宣示組成「低碳營建先行者聯盟」，總計1年來台泥與客戶共同透過生產與使用低碳建材，為營建產業減碳14.6萬噸。

台泥董事長張安平表示，有很多業者碳排高，他們的做法是把資產賣掉就能達到減碳，但台泥認為這不是答案，因為水泥是必需品，需要讓必需品可以繼續用下去，所以台泥繼續減碳，以達到世界未來的要求，「我們所做的事情都是為了未來」。

他也指出，台泥在世界各地包括葡萄牙、土耳其、中國等地生產的產品都是最低碳的，且品質不會差。可是在台灣推出的石灰石水泥混凝土IL15碳排並不是最低的，並非我們沒有技術，而是有許多法令卡死我們。

根基營造是過去1年使用台泥石灰石水泥混凝土量最多的營造公司，根基營造總經理黃義芳也指出，科技大廠ASML也使用了台泥石灰石水泥混凝土。

海悅國際在全台自建與代銷至今有超過10案，都使用台泥石灰石水泥混凝土，海悅總經理王俊傑指出，低碳是必須走的道路，消費者也知道台泥是銷售的保證。

有台灣綠建築之父美稱的成大建築系榮譽講座教授林憲德則強調，政府若要達到2050年淨零，推動低碳建材將是關鍵。

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