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窗簾廠慶豐富佈局電商市場 今年營運挑戰新高

2024/11/18 19:31

窗簾廠慶豐富（9935）在董事長許閔琁（左）和總經理許竣然（右）兄弟帶領下，轉型績效浮現。（記者楊雅民攝）窗簾廠慶豐富（9935）在董事長許閔琁（左）和總經理許竣然（右）兄弟帶領下，轉型績效浮現。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕窗簾廠慶豐富（9935）轉型績效浮現，產品線從窗簾跨入毛毯市場，通路則由實體跨入電商通路，法人預估，今年全年獲利有望挑戰2020年的新高。

慶豐富今年前3季營收達39.7億元，年增21.75%；毛利率並逐季走高，第3季毛利率攀升至25%；稅後淨利達2.97億元，年增近3倍，每股盈餘1.71元，已賺贏去年全年。

慶豐富主要客戶有Lowe's、Walmart、IKEA、Home Depot、日本宜得利等全球大型居家通路，這幾年積極佈局電商通路，進軍Amazon等線上通路，今年前3季線上電商客戶銷售創歷年同期新高，占窗簾事業銷售比重達19.8％。

慶豐富總經理許竣然表示，受到美中貿易稅關稅影響，慶豐富目前在台灣、越南和中國皆設有生產基地，內部並已切分為中國和非中供應鏈。

台灣廠和越南廠生產的窗簾以供應北美市場為主，中國鎮江廠則專型為IKEA專用廠，目前中國和非中供應鏈營收比重分占12%和88%。美國、歐洲、其他地區營收比重分占80％、16％與4％；明年其它廠區的IKEA產品皆會陸續移轉至中國鎮江廠，中國廠產能和營收比重可望提升，並達損益兩平目標。

許竣然指出，今年喜迎慶豐富邁入50週年，慶豐富將朝多元產品、多元渠道、多區市場的3多發展策略轉型。在多元產品佈局方面，目前已從窗簾跨入毛毯市場，營收比重分佔82%和18%，目前中國毛毯年產能可達800萬件，明年越南廠毛毯生產線將於第1季投產，年產能可達200萬件。

多元渠道則積極由線下往線上通路發展，目前北美線上和線下營收比重分占2比8，由於電商市場成長超乎預期，預估5年內，線上和線下通路營收比重可達5比5。同時將複製北美營運成功模式至其他區域市場，法人預估，慶豐富今年獲利可望挑戰2020年的新高，明年營收則可望重返60億元大關。

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