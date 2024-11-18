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遭轟「融資套利賺10％」 中租控股再揭財報數據駁斥

2024/11/18 19:11

中租控股表示，不動產相關業務利率區間為3.5％至9％。（記者李靚慧攝）中租控股表示，不動產相關業務利率區間為3.5％至9％。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕立委緊盯租賃業者的資金來源，質疑向公股行庫及其他民營機構取得低利資金，再貸給不動產業者「套利10%」。對此，中租控股（中租-KY，5871）2度發出聲明，強調不動產相關的融資占比，約占台灣總資產4％至6％，且不動產相關業務利率區間為3.5％至9％。

若以中租控股台灣市場截至今年第3季底，資產總額新台幣5842億元計算，中租控股的不動產融資規模最多約350億元。

中租控股今日二度發出聲明指出，中租控股致力支持中小企業發展，服務多元化產業，不動產相關的融資占比，約台灣總資產比重4％至6％。

至於外界質疑，中租低利獲得資金卻高利貸給建商賺取暴利，中租以該公司公開資訊的2024年第3季《財務報告》，台幣借款主要利率為2%左右；不動產相關業務利率區間為3.5%至9%。

中租指出，中租的金融機構貸後管理，是依循金融機構貸放條件與貸後資產比重管理、資金運用流向，以符合申貸用途，並比照遵循「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」的相關條件、額度及其他控管措施。

中租控股強調，融資租賃產業的定位，是促進普惠金融，因應中小企業自身還款能力不夠穩定，或是信用條件不佳等因素，較不易取得銀行資金申請，藉此提供資金，支持中小企業經營。但租賃業者也同時因客戶的授信品質，需承擔較高風險，以及較高作業成本等，且投入徵信風險控管專業，以確保公司資產品質。

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