全球股市等看輝達財報出爐 外媒指3點看好股價再飆升

輝達將於本周三（20日）公佈第3季財報。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達將於本周三（20日）公佈第3季（8至10月）財報。外媒報導，輝達將因3個原因讓股價再度飆升。

首先是Blackwell GPU需求強勁。輝達上季告訴投資者，下一代Blackwell GPU的產量將在 2025年第四財季，該財季將於2025年1月結束。在提供最新狀況財報電話會議上，股東有理由期待好消息。今年早些時候，執行長黃仁勳表示Blackwell將是該公司歷史上最成功的產品發布。

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此外，輝達高層最近告訴分析師，Blackwell GPU 已經「被預訂一空」。這意味著對新處理器的需求如此強勁，以至於該公司需要一整年的時間才能處理現有的積壓訂單。

其次，華爾街分析師一直調高輝達的獲利預期。輝達管理層表示，由於對Hopper的當前一代GPU的持續需求，營收將增加80%至325億美元（正負差約2%）。管理層還表示，非「一般公認會計原則」（GAAP）收益將成長80%，達到稀釋後每股0.72美元（正負差2%）。

據LSEG稱，目前共識要求稀釋後每股收益增加85%至 0.74美元。分析師也提高他們的目標股價，每股156美元的共識，意味著比目前142美元的股價有10%的上漲空間。

第三是輝達的客戶預計未來幾季的資本支出將增加，有助推升輝達股價。輝達的客戶包括所有最大的超大規模雲端運算公司。其中最大咖為Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms和微軟。這些公司不僅在2024年積極投資人工智慧基礎設施，而且預計明年的資本支出將會增加。

Alphabet第3季的資本支出總計130億美元，其中大部分用於基礎設施，管理層預計第4季的支出水準與此類似。首席財務官阿納特·阿什肯納齊 （Anat Ashkenazi） 告訴分析師，確實看到2025年會出現增長。

亞馬遜預計2024年資本支出總額約為750億美元。大部分資金都專門用於其雲端運算業務。

到2024年，Meta Platforms的資本支出總額將約為400億美元，其中大部分已分配給AI伺服器。

輝達客戶提高資本支出反映對的Blackwell GPU 強勁需求。不過，輝達也生產中央處理器（CPU） 和網路設備。事實上，根據彭博指出，輝達已經在人工智慧網路設備領域佔據領導地位。因此，資本支出的上升進一步支持輝達在公佈第三季業績時，將給出令人鼓舞的指引的觀點。這可能會在11月20日財報公布後推動股價走高。

根據FactSet編制的分析師估計，輝達預計2025財年第3季的營收將達到330億美元，淨利潤預計為174億美元，每股收益預計為0.75美元。

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