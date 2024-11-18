晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球股市等看輝達財報出爐 外媒指3點看好股價再飆升

2024/11/18 19:43

輝達將於本周三（20日）公佈第3季財報。（美聯社）輝達將於本周三（20日）公佈第3季財報。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達將於本周三（20日）公佈第3季（8至10月）財報。外媒報導，輝達將因3個原因讓股價再度飆升。

首先是Blackwell GPU需求強勁。輝達上季告訴投資者，下一代Blackwell GPU的產量將在 2025年第四財季，該財季將於2025年1月結束。在提供最新狀況財報電話會議上，股東有理由期待好消息。今年早些時候，執行長黃仁勳表示Blackwell將是該公司歷史上最成功的產品發布。

此外，輝達高層最近告訴分析師，Blackwell GPU 已經「被預訂一空」。這意味著對新處理器的需求如此強勁，以至於該公司需要一整年的時間才能處理現有的積壓訂單。

其次，華爾街分析師一直調高輝達的獲利預期。輝達管理層表示，由於對Hopper的當前一代GPU的持續需求，營收將增加80%至325億美元（正負差約2%）。管理層還表示，非「一般公認會計原則」（GAAP）收益將成長80%，達到稀釋後每股0.72美元（正負差2%）。

據LSEG稱，目前共識要求稀釋後每股收益增加85%至 0.74美元。分析師也提高他們的目標股價，每股156美元的共識，意味著比目前142美元的股價有10%的上漲空間。

第三是輝達的客戶預計未來幾季的資本支出將增加，有助推升輝達股價。輝達的客戶包括所有最大的超大規模雲端運算公司。其中最大咖為Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms和微軟。這些公司不僅在2024年積極投資人工智慧基礎設施，而且預計明年的資本支出將會增加。

Alphabet第3季的資本支出總計130億美元，其中大部分用於基礎設施，管理層預計第4季的支出水準與此類似。首席財務官阿納特·阿什肯納齊 （Anat Ashkenazi） 告訴分析師，確實看到2025年會出現增長。

亞馬遜預計2024年資本支出總額約為750億美元。大部分資金都專門用於其雲端運算業務。
到2024年，Meta Platforms的資本支出總額將約為400億美元，其中大部分已分配給AI伺服器。

輝達客戶提高資本支出反映對的Blackwell GPU 強勁需求。不過，輝達也生產中央處理器（CPU） 和網路設備。事實上，根據彭博指出，輝達已經在人工智慧網路設備領域佔據領導地位。因此，資本支出的上升進一步支持輝達在公佈第三季業績時，將給出令人鼓舞的指引的觀點。這可能會在11月20日財報公布後推動股價走高。

根據FactSet編制的分析師估計，輝達預計2025財年第3季的營收將達到330億美元，淨利潤預計為174億美元，每股收益預計為0.75美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財