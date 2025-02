弘塑攜美商推封裝領域檢測設備。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳/新竹報導〕半導體設備廠弘塑(3131)18日正式宣布,旗下子公司佳霖科技與美國Sigray合作,推出應用在封裝的X-ray自動化檢測設備,已通過全球晶圓代工龍頭認證,並進入量產。

同時,雙方並攜手搶進晶背供電(Backside Power Rail)及奈米片(Nanosheet)等二奈米以下製程領域,推出全新半導體前段晶圓製造檢測設備,主攻即時線上精密檢測市場。

弘塑表示,與Sigray在2018年展開合作,由佳霖科技引進產品,並與在地先進封裝客戶合作micro bump缺陷檢測,可針對20微米以下micro bump非破壞性關鍵缺陷檢測,應用在高階封裝製程Chip on Wafer、Chip on Si Interposer或Chip on LSI的即時在線檢測,因應高效能運算(HPC)及人工智慧(AI)晶片的缺陷檢測需求。

弘塑進一步指出,在Sigray的研發支持下,弘塑與主要客戶共同開發次世代X-ray應用,因應半導體晶片微縮帶來的設計與除錯挑戰。

Sigray成立於2013年,總部位於美國舊金山灣區,主要開發X-ray應用及關鍵零件的研發與改良,陸續開發新型檢測設備,提供半導體製程檢測解決方案。

弘塑指出,近年陸續透過策略投資、併購與代理策略擴大版圖,旗下包括以半導體濕製程設備為主力業務的弘塑科技、主要產品為電子級配方酸製造(如蝕刻液、去光阻液、電鍍添加劑等)的添鴻科技、量測儀器設備等代理業務為主的佳霖科技,還有專攻大數據應用管理等軟體系統設計的太引資訊,客戶群包括晶圓代工、封測與記憶體等全球半導體大廠。

弘塑日前公告,以每股現增價新台幣28元,投資工程塑膠專業加工廠名超企業250萬股、取得7.45%股權,總投資額新台幣7000萬元。弘塑表示,此投資案可強化與供應商關係、強化閥件本土化產製,可望逐步成為日本進口替代方案,降低過往原料來源緊缺危機,穩定品質及交期。

