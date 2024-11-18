00940成分股變動！新增遠東新等15檔 玉山金等15檔遭剔除

元大台灣價值高息ETF（00940）成分股新增15檔、刪除15檔，自明（19）日起生效。（示意圖，資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕臺灣指數公司今公布指數定期審核結果，其中元大台灣價值高息ETF（00940）成分股新增15檔、刪除15檔，自明（19）日起生效。

根據公告，本次新增的成分股包含遠東新（1402）、聯強（2347）、瑞昱（2379）、億光（2393）、漢唐（2404）、美律（2439）、義隆（2458）、可成（2474）、華航（2610）、臺企銀（2834）、富邦金（2881）、潤泰全（2915）、文曄（3036）、群聯（8299）、寶成（9904）。

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剔除的成分股則包含大成鋼（2027）、三陽工業（2206）、冠德（2520）、漢翔（2634）、京城銀（2809）、玉山金（2884）、華立（3010）、欣陸（3703）、南寶（4766）、世界（5347）、長虹（5534）、新普（6121）、頎邦（6147）、精成科（6191）、帝寶（6605）。

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