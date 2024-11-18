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台灣隊挺進四強 中華電信Hami Video付費訂閱數倍增

2024/11/18 17:56

台灣隊挺進四強。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊挺進四強。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣隊昨以11:3大勝澳洲後成功晉級四強，將與日本、美國、委內瑞拉角逐本屆金盃榮耀，中華電信指出，昨晉級的之役，旗下MOD、Hami Video所有流量指標皆創本屆最高，平均收視率超越MLB世界大賽及中職台灣大賽，成為年度棒球賽事最高的一場。

中華電指出，Hami Video除衝上App Store娛樂類，以及Google Play影音播放與編輯類免費熱門下載排名第一，付費訂閱數也較去年同期成長7.5倍，其他包括全站流量、專區點擊次數、多視角停留時間皆創新高。

中華電說，台灣隊以B組第二成績晉級，11月21日超級循環賽首戰，將在東京巨蛋強碰A組第一委內瑞拉，本屆超級循環賽不計入預賽戰績，台灣隊此階段只要取得前兩名即可進入金牌戰，為讓球迷輕鬆掌握賽況，MOD、Hami Video貼心開闢「12強棒球專區」，不僅賽事場場LIVE轉播，還包括熱點回看、VOD、賽程戰績、聊天室等功能。

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