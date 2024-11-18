彭博：中國生育政策失敗 人口將減5100萬

根據彭博資訊報導，由於生育政策失敗，未來十年中國人口預計將減少5100萬。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據彭博資訊報導，中國政策制定者努力扭轉不斷下降的出生率，但由於生育政策失敗，未來十年中國人口預計將減少5100萬，比加州人口數（約3900多萬人）還要多。

BI高級產業分析師Ada Li估計，到2035 年，人口預計將從2021年14.1億的高峰值降至13.6億，這是2012年以來的最高水準。由於龍年被認為是生育的吉日，2024年的出生率可能會暫時激增。但Li說，過去的單年出生率激增都是短暫，今年可能也不例外，尤其是在結婚率處於歷史最低水準的情況下。

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Li在周一（18日）的一份報告中表示：政策制定者可能會加快改革步伐，因為他們的目標是解決育齡夫婦之間的障礙以及他們建立家庭的願望。這可能包括改善生殖和兒科醫療保健服務，並使兒童保育變得更加負擔得起。

20年內，死亡人數將是出生人數的兩倍。 BI預測，老年撫養比可能達到52%，這意味著每個65歲以上的人將只有兩個工作年齡人口。

中國面臨迫在眉睫的人口危機，聯合國預測到2100年，中國人口數量可能會縮減至目前的一半。婦女人數減少。勞動力的減少和老年人口的增加給經濟、退休金制度和醫療基礎設施帶來了越來越大的壓力。

近年來，北京徹底改變生育政策。2016年取消一胎政策，實施全面二個小孩政策，並於2021年推行三孩政策。

據一些報導稱，地方官員推出各種激勵措施，包括為家庭提供現金、延長產假和陪產假，甚至直接與婦女討論生育問題。

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