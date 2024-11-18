台灣AI硬體世界第一 郭智輝：樂見與歐軟硬整合聯手

經濟部長郭智輝表示，樂見台歐在AI領域軟硬聯手合作。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝今出席「2024年投資歐盟論壇」，他強調，全球步入AI（人工智慧）黃金年代，台灣AI硬體世界排名第一，歐商則擅長在軟體的應用，「我們樂見與歐商軟硬聯手」，共創商機。

郭智輝表示，台歐盟經貿關係緊密，過去3年雙邊貿易額平均超過700億美元；投資方面，歐盟是我國第4大交易夥伴，也是我國最大外資的來源。

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郭智輝續指，與此同時，台灣對歐投資額已急起直追，過去4年，對歐投資額已超過過去40年的加總。

郭智輝表示，台歐盟官方則是透過貿易暨投資與產業對話兩大平台，在經濟安全、供應鏈韌性、淨零、AI等議題擴大更多合作的機會。

在促進雙方產業合作方面，郭智輝指出，今年6月經濟部首度赴歐辦理台灣形象展，共有110家企業參展，展現台灣在AI應用與綠色潮流的創新能量，另雙方在機器人、半導體與先進通訊等重要領域已成功建立多項合作的計畫。

郭智輝指出，為因應全球供應鏈區域化的趨勢，近年來越來越多台商赴歐佈局，如台達電、環球晶、華新麗華等以及巨大等公司，此外，隨著台積電赴德國設廠，也將帶動台灣半導體相關供應鏈業者赴歐洲來投資。經濟部將透過境外關內的政策，以大帶小來協助業者投資佈局，接軌國際。

郭智輝指出，台灣正推動總統賴清德所提出的五大信賴產業，包含半導體、AI、次世代通訊等，目標在4年內培育20萬位AI的人才，實現台灣成為AI科技島的願景。

郭智輝強調，「我要強調在AI的浪潮下，全球AI進入黃金年代，台灣AI硬體世界排名第一，歐商則擅長在軟體的應用，我們樂見與歐商軟硬聯手，共創商機」。

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