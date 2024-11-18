玉晶光樂觀看明年 潛望式鏡頭、AI前景明亮

玉晶光今日舉辦線上法說會。圖右為董事長陳天慶、左為總經理郭英理。（資料照）（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭大廠玉晶光（3406）董事長陳天慶表示，因明年新機種將較今年更多、潛望式鏡頭也有望導入更多機種，對明年營運審慎樂觀看待；總經理郭英理也表示，手機鏡頭規格持續高規、輕薄邁進，生產難度提升，利於玉晶光毛利率與競爭力表現。

近期隨著AI技術升級，陸續有廠商推出AI功能，日前光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平指出，AI影像修圖功能增多、對鏡頭產業不利，不過玉晶光持不同看法，郭英理指出，AI與鏡頭產業能相輔相成，公司積極切入元宇宙裝置與智慧眼鏡、機器人視覺等新領域，看好未來商機向上，正面看AI應用帶動力。

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手機市況相對消沈已有時日，今年蘋果（Apple）iPhone 16銷售狀況也相對平淡，對供應鏈營運多少有影響，不過郭英理指出，明年客戶新產品將比今年多、規格也持續升級，樂觀看整體狀況，也期待含潛望式鏡頭等各鏡頭的份額都逐年增加，目前潛望式鏡頭取得不同客戶訂單，配合客戶研發與生產。

玉晶光是少數早早切入VR（虛擬實境）商機的光學廠，不過因蘋果等指標大廠今年的產品表現平平，玉晶光VR領域也受影響，陳天慶坦言，目前營收比重尚未達到原本預期，不過客戶仍持續開發新機種，玉晶光也積極搶攻智慧眼鏡領域、需求旺盛，未來元宇宙領域仍大有成長空間，有望對未來營運產生很大貢獻。

展望光學鏡頭升級方向，陳天慶則表示，手機鏡頭的設計、發展取決於感測元件與公司生產能力，近年感測元件畫素、尺寸升級，預期手機鏡頭朝高畫素、望遠與輕薄化的升級趨勢不變，也因鏡頭縮小、耐高溫需求，帶動模造玻璃、Meta lens（超透鏡）趨勢。

陳天慶補充說明，目前模造玻璃的總體產能有限，無法支應所有機種，因此只有少數高階機種導入，玉晶光有量產線、不過仍以外購為主，持續增加生產規模；Meta lens則主要用在感測，不過短期內難取代成像鏡頭，技術仍在發展當中，玉晶光持續配合開發。

而針對生產難度較高的塑膠稜鏡發展，陳天慶表示，目前與客戶認證時程都符合預期，端看客戶何時導入、拉貨；郭英理補充，玉晶光的塑膠稜鏡都有達到客戶需求。

此外，針對大立光2022年、2023年對玉晶光與子公司提出的專利權訴訟後續，陳天慶表示，大立光在廈門、台灣都已經徹告，未來客戶訂單多寡要看市場需求與本身技術能力，目前沒有侵權問題。

陳天慶強調，玉晶光重視智慧財產權，已有上千項光學專利，會持續開發更多產品與技術，捍衛公司在光學產業地位。

玉晶光除手機鏡頭外、也拓展出元宇宙裝置商機，法人也問及未來新領域商機，郭英理指出，玉晶光在機器人領域也能有所著墨，提供機器人眼睛、面部產品，並持續耕耘醫療用微小鏡頭、特殊光學零組件、智慧眼鏡與高階車用鏡頭等領域。

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