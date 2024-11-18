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中國首長車「紅旗」經銷商爆發財務危機 老董遭公安約談

2024/11/18 17:23

代理紅旗、迪奧及東風本田等汽車品牌的汽車經銷商-天津永濠集團證實，遭到銀行抽銀根、資金鏈斷裂。（圖取自中國社交平台）代理紅旗、迪奧及東風本田等汽車品牌的汽車經銷商-天津永濠集團證實，遭到銀行抽銀根、資金鏈斷裂。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟疲弱，各車企展開價格戰搶市，汽車經銷商撐不住暴雷。代理紅旗、迪奧及東風本田等品牌的汽車經銷商-天津永濠集團證實，遭到銀行抽銀根、資金鏈斷裂，無法及時交付車輛，也不能足額支付過去3個月的員工薪資。此事驚動中國政府相關部門，永濠老闆王學軍及管理階層已遭到商務部門和公安部門約談。

中媒財新18日報導，永濠集團代理奧迪、紅旗和東風本田等汽車品牌，近期上述三家品牌4S店（指集汽車銷售、維修、配件和資訊服務為一體的門市），突然倒閉，引發消費者恐慌。

網路上關於永濠集團傳言四起，例如「老闆王學軍已攜款潛逃至國外」、「4S店將庫房車輛全部轉移」、「客戶在永濠奧迪交了80萬（人民幣）提不了車」等。永濠集團稱，這些傳言均不屬實。

永濠集團強調，王學軍既沒有涉及任何違法行為，也沒有捲款跑路，近期他因公司遭遇困境、「突發嚴重疾病」無法正常履職。但在11月15日下午，王學軍與公司管理階層仍遭到中國商務部門和公安部門約談。

對於財務危機傳聞，永濠集團證實，由於合作的銀行近期抽回貸款，公司資金鏈斷裂，不能及時向客戶交付車輛，也不能足額支付過去3個月的員工薪資。

針對消費者關注車輛被拖走的情況，永濠集團稱，旗下奧迪品牌4S店內車輛「被一家銀行全部運走」，永濠集團從該銀行融資，但車輛尚未對外銷售，並無消費者在該店支付購車款卻拿不到車的情況。

永濠集團指出，紅旗品牌小部分車輛經永濠集團允許，「由銀行在11月9日運走」，大部分車輛仍留在公司倉庫。東風本田品牌車輛由銀行單方面採取行動運走，永濠集團已經報警。

永濠表示，公司正努力籌措資金向客戶交車並支付員工薪資，也積極尋求車企支持，政府部門亦希望協助公司盡快收回債權、回籠資金，拿出解決方案。

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