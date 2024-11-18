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中科零廢中心熱回收啟動 挹注台鎔下半年營收動能

2024/11/18 16:37

中科零廢中心熱回收啟動、挹注台鎔下半年營收動能。（擷取自官網）中科零廢中心熱回收啟動、挹注台鎔下半年營收動能。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃綠能環保股台鎔（6947）指出，為深化布局環保產業，拓展廢棄物處理服務業務廣度，今年起積極爭取參與都市焚化爐、熱回收廠等代操作業務，並於下半年起正式啟動中科零廢中心有機溶劑熱回收廠代操作服務，挹注營運新動能。

台鎔10月營收0.75億元、月增12.76%、年增7.87%，累計前10月營收6.68億元、年增18.91%。台鎔表示，今年取得中科零廢中心有機溶劑熱回收操作服務，正式跨足都市焚化爐、熱回收廠等代操作業務，下半年起正式啟動有機溶劑熱回收廠代操作服務，累計7-10月代操作服務營收比重已達4.52％，未來將持續拓展該項業務。

此外，台鎔旗下子公司翰陽綠能的新竹縣高效能焚化爐BOO標案，以生活垃圾廢棄物與一般事業廢棄物市場為主，規劃年處理量將達15.5萬噸，並開展「以廢轉能」再生能源發電事業，預計翰陽綠能新廠將於今年12月底進行投料、點火及試運轉，並於明年上半年正式邁入全運轉階段，可挹注明年台鎔營收動能。

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