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新漢強化AI與綠色製造 斬獲新客戶明年發酵

2024/11/18 16:06

新漢觀察，9月、10月的實收訂單出現反彈跡象，預計第4季結束之後，市況會更加明朗。（新漢提供）新漢觀察，9月、10月的實收訂單出現反彈跡象，預計第4季結束之後，市況會更加明朗。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕新漢（8234）總經理林弘洲今天指出，儘管今年自動化產業低迷，公司的機器人新客戶數量有很大的成長，AI（人工智慧）技術於相關方面的應用受到極大肯定。此外，集團積極從智慧製造的基礎切入綠色製造，亦成功爭取到新客戶群，兩方面都會在明年對營運有較為顯著的助益。

新漢第3季營收15.01億元，季增29.28%、年增7.21%；毛利率26%，季增2個百分點、年減3.1個百分點；營益率0.49%，季增8.31個百分點、年減3.69個百分點；稅後淨利2500萬元，年增125%、年減70.5%；每股盈餘（EPS）0.18元，季增125%、年減70%。

新漢前3季營收38.27億元、年減15.36%；毛利率24.16%、年減4.61個百分點；營益率-4.55%、年減10.8個百分點；稅後淨利1601.7萬元、年減92.94%；每股盈餘0.11元、年減93.16%。

從主要營運項目來看，新漢鎖定的5大事業範疇在今年第3季營收比重分別為網路通訊41%、物聯網（IoT）智動化29%，車載電腦12%、智慧監控10%、智慧城市8%。其他還有正在起步中的智慧醫療、物聯雲、椰棗等新事業，而旗下小金雞綠基最快年底登錄興櫃，新漢智能營運則處於谷底，還要另尋時機公開發行。

林弘洲說，雖然現在整體自動化市場還不能確定已經觸底，但從新漢9月、10月的實收訂單來看，確實出現反彈跡象，預計第4季結束之後會更加明朗。新漢投資的耐能智慧在人工智慧技術方面已初有成效，與機器人應用相關的新品預計會在明年首季末至第2季初開始發酵。

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