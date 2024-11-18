幸福雞蛋股！大武山牧場攜手元大銀行 開辦員工持股信託

大武山牧場與元大銀行簽訂員工持股信託契約。（圖/大武山牧場提供）

〔財經頻道／綜合報導〕大武山牧場科技股份有限公司（股票代號：6952）為持續落實 ESG 永續經營趨勢，增進員工福利及協助員工累積退休財富，由董事長林鳳春，於11月15日攜手辦理員工福利信託具多年實務經驗的元大銀行，開辦員工持股信託契約。

近年，政府積極推動「信託2.0計畫」，鼓勵企業及其員工辦理員工褔利信託，藉此強化員工對公司的向心力，達到留才攬才效果進而提升營運績效，讓員工、股東及公司共創三贏。

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大武山牧場林鳳春董事長表示：「鮮蛋專家《大武山牧場》一向堅持 ESG 企業社會責任理念與承諾，除了在本業上將持續致力於提供優良蛋白質與食品安全把關外，身為地球村的一份子，在面臨全球社會、經濟景氣、氣候等環境的變化，更應善盡企業社會責任，堅守創造企業與社會一同向上、向善的使命感！」

未來，大武山牧場員工將組成員工持股會，與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司100%相對提撥獎勵金，一併交由元大銀行信託管理。此次將借重元大銀行在員工持股信託業務的全方位服務經驗，達到永續經營與幸福企業精神，讓員工可以透過投資公司持股，一同隨著公司業績成長而增值，同享獲利成長果實，進而提升整體凝聚力，更加大公司員工的退休後的能量儲備，保障退休生活。

大武山牧場林鳳春董事長同時表示「對大武山牧場而言，員工是公司最重要的資產，我們期望在員工福利面能做到畜牧業內第一，吸引更多產業內的專業人才，穩定的公司成長與福利也有助於整體畜牧業轉型與人才年輕化。」透過本次「員工持股信託」，讓員工定期定額投資公司股票，讓員工成為公司股東，除戮力創造公司盈餘，亦分享公司利潤，落實公司企業核心文化，奠定公司長期永續經營，共創公司與員工勞資雙贏的夥伴關係。

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