82歲新加坡石油大亨 遭判刑17年半

新加坡石油大亨林恩强因欺騙匯豐控股公司和煽動偽造文件而被判處17年半監禁。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡石油大亨林恩强（Lim Oon Kuin）因欺騙匯豐控股公司和煽動偽造文件而被判處17年半監禁，該案震驚新加坡的商品交易界，並讓銀行蒙受巨大損失。

彭博報導，法官週一（18日）在新加坡國家法院表示，有必要對林恩强判處「威懾性判決」。

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82歲的林恩强於1963年創辦興隆集團（Hin Leong Trading），外界俗稱OK Lim，他於今年早些時候被定罪。

在鼎盛時期，興隆是亞洲最大的柴油和船用燃料供應商之一。在包括來寶集團的倒閉和 Agritrade International Pte.的內爆等一系列公司醜聞後，林恩強被判刑。

在另一起民事案件中，林恩強及其子女於9月同意向興隆銀行的清算人及債權人匯豐銀行支付36億美元，並表示他們將繼續申請破產。

林恩强共面對130項包括欺騙、教唆偽造文件，以及教唆偽造有值證券的罪狀，指他在2019年至2020年，欺騙國內外多家金融機構發放逾27億美元資金。控方就涉及匯豐銀行的3項罪狀提控，所涉及的銀行資金約1億1100萬美元，其餘27項罪狀暫時擱下。被告不認罪，案件審訊後，法官今年5月將林恩强定罪。

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