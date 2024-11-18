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研調：供給過剩 2025年DRAM價格走勢轉為看跌

2024/11/18 15:26

因需求展望疲弱、庫存與供給上升，2025年DRAM價格走勢由原偏樂觀轉為看跌。（資料照）因需求展望疲弱、庫存與供給上升，2025年DRAM價格走勢由原偏樂觀轉為看跌。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕時值DRAM產業議定合約價的關鍵時期，研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查指出，因需求展望疲弱、庫存與供給上升，2025年DRAM價格走勢由原偏樂觀轉為看跌。

TrendForce表示，因供應充足、需求萎縮，目前製程較成熟DDR4、LPDDR4X，價格已呈現跌勢；DDR5與LPDDR5X等先進製程產品的需求展望尚不明確，加上部分買賣方庫存水位偏高，價格不排除於今年第四季底開始下跌。

TrendForce資深研究副總吳雅婷表示，先前因三大供應商積極建置HBM產能，加上預計新廠到2026年才會步入量產階段等因素，因而TrendForce原本對於2025年DRAM價格走勢看法偏樂觀。

她進一步說，近期因市場動態變化快速，使得TrendForce對明年的價格預測進行調整，由上漲轉為下跌，尤其2025年上半年的跌幅較明顯，其中，DDR4和LPDDR4X的降價壓力將持續大於DDR5與LPDDR5X。

從供給分析，NAND Flash市況同步轉弱、且獲利能力較DRAM產品差，將促使部分產線從NAND Flash轉向DRAM。此外，HBM3e 12hi明年有望快速成為AI應用主流，但並非每家供應商都能如期通過NVIDIA認證，因此供應商將TSV產能轉回一般型DRAM的可能性增加。

吳雅婷表示，由於中國業者產能擴張快速，成為三大供應商以外的最大的供給來源，此外，消費型電子產品需求持續弱化，也將為2025年DRAM價格走勢帶來衝擊，若廠商未能做好產能調控，整體產業庫存的去化速度將更加緩慢。

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