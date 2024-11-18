台銀：金價急跌後醞釀反彈

本波金價急跌後在2540美元暫時獲得支撐，多項技術指出以致嚴重超賣區間，醞釀金價隨時有反彈機會。（彭博資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣銀行最新金市報告指出，由於美國共和黨拿下參眾兩院，川普完全執政效應持續發酵，美元指數一度觸及107高位，打壓金價上週大跌4.57%，連續兩週收黑，惟本波金價急跌後在2540美元暫時獲得支撐，多項技術指出以致嚴重超賣區間，醞釀金價隨時有反彈機會。

不過台銀也提醒，聯準會主席鮑爾與多位聯準會官員近期談話，從原先鴿派轉為中性立場，加上川普效應熱潮還未消退前，金價能否回穩尚有待觀察。

請繼續往下閱讀...

本週關注重點為美國房屋數據、初領 失業金人數，與全球服務業及製造業PMI數據，另有日本與歐洲央行總裁將發 表談話，亦為投資人觀察重點。

台銀整理本週金價三大支撐，包含中國黃金ETF需求激增 21 公噸，另外聯準會12月降息預期仍有5成以上，且從技術面來看，金價於6個月K均線（約2540美元）附近有守。

但須注意三大利空，其中，基本面上黃金ETF SPDR 資金持續流出；川普當選引發市場對未來美國降息路徑疑慮以及目前技術面短中期均線皆呈現空頭排列。

台銀指出，上週歐元區經濟表現不佳，加上川普勝選效應延續，歐元兌美元走貶，推動美元指數上揚，迫使金價跌破2600美元整數關口，雖美國10月消費者物價指數大致符合預期，令金價反彈至2600美元之上，然美元指數持續盤堅，並一度觸及107點位，加上聯準會主席鮑威爾表示，美國經濟穩健，不需急於降息，致金價再度滑落至 2561.24 美元，全週呈震盪下跌之走勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法