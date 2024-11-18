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金價明年可望站上3000美元 高盛：放手買黃金

2024/11/18 15:24

高盛分析師重申到2025年底金價上看每盎司3000 美元。（彭博）高盛分析師重申到2025年底金價上看每盎司3000 美元。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，高盛表示，由於央行買盤和美國明年降息，黃金可望將漲至新高點，該行將黃金列入2025年首選大宗商品交易清單，高盛分析師在報告中表示「放手買入黃金」（Go for gold），並重申到2025年底金價上看每盎司3000 美元。

報導指出，金價今年呈現強勁漲勢，屢次刷新紀錄，之後在川普贏得總統大選並提振美元之後，金價回落。不過，隨著官方部門（指央行）的購買增加，以及聯儲會轉向更寬鬆的政策，可望支撐金價漲勢。高盛認為，川普政府也可能會助漲金價。

高盛分析師表示，如果貿易緊張局勢史無前例的升級，這可能會重振黃金的投機部位，此外，對美國財政可持續性的擔憂加劇，尤其是持有大量美債儲備的央行可能選擇買入更多黃金。

高盛分析師Daan Struyven 等人在一份報告中表示，「放手買入黃金」，並重申到2025 年12 月目標價為每盎司3000 美元。

有關最新金價部分，由於俄羅斯17日突然發動大規模襲擊，受地緣政治激勵，金價週一（18日）亞洲開盤飆漲逾1%，逼近每盎司2600美元。

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