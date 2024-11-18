三星砸10兆韓圜買回庫藏股 股價大漲7.5％

南韓科技巨頭「三星電子（Samsung Electronics）」宣布買回價值10兆韓圜（約新台幣2159億元）的庫藏股計畫。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技巨頭「三星電子（Samsung Electronics）」日前宣布價值10兆韓圜（約新台幣2159億元） 的庫藏股（回購）計畫，此為三星電子時隔7年再度實施穩定股價舉措。受上述消息激勵，三星電子週一（18日）盤中股價大漲7.5%。

《韓聯社》報導，三星電子錯失AI先機，加上第2代3奈米良率低到沒有客戶，股價跌至4年新低。為了挽救危機，三星電子本月15日召開董事會，並在盤後公告決定在未來1年內分批回購總額達10兆韓元的自家股票。其中，價值3兆韓圜的自家股票將在3個月內回購完畢並全部銷毀，其餘7兆韓圜的股票，將從提升股東價值的角度，再作出處置決定。

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報導指出，三星電子上一次回購公司股票是在於2017年，當時三星電子回購高達9.3兆韓圜（約新台幣2007億元）的自家股票，並在回購後將其中的50％銷毀，成功提高了每股價值，順利拉抬股價。

但有分析師認為此次三星電子回購自家股票之舉，短期來看有可能提振三星股價表現，但該公司需要具體的商業計畫以便支撐其股價。

受利多消息激勵，三星電子週一（18日）盤中股價一度大漲7.5%，最高觸及57500韓圜，最終收在56300韓圜，漲幅5.42%。

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