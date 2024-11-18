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台灣麥當勞連7年漲價！11/20起早餐單點最高漲幅逾6％

2024/11/18 14:58

台灣麥當勞又漲價了，今天宣布將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，早餐、超值全餐的主餐，及部分點心飲料，單點價格調升2-3元，平均調幅2.4%。（台灣麥當勞提供）台灣麥當勞又漲價了，今天宣布將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，早餐、超值全餐的主餐，及部分點心飲料，單點價格調升2-3元，平均調幅2.4%。（台灣麥當勞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣麥當勞又漲價了，今天宣布將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，早餐、超值全餐的主餐，及部分點心飲料，單點價格調升2-3元，平均調幅2.4%。

其中超值全餐主餐單點價格調升2-3元，如大麥克調升3元，由75元調漲至78元，配餐價格維持不變，（麥脆鷄腿每塊調升3元，1份主餐為兩塊）。

早餐主餐單點價格調升2元，豬肉滿福堡和吉事蛋堡分別從48元、32元調漲至50元、34元，（漲幅4.16%、6.25%）配餐價格維持不變，全日好食系列主餐價格，依超值全餐主餐價格為準。

點心類： 麥克鷄塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆鷄腿（1塊）、漢堡/吉事漢堡調升3元。

其餘中薯、蛋捲冰淇淋等13項產品價格維持不變。

飲料類：部分41元以上飲品調升2元。套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。
法點自由配：買任一法點搭配McCafé飲品，調降6-8元，現折16元起。

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