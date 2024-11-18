晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

微策略CEO：比特幣年底將達10萬美元

2024/11/18 13:43

微策略（MicroStrategy）」執行長賽勒（Michael Saylor）認為比特幣不但不會回檔至6萬美元，還有望在今年年底前達到10萬美元。（法新社）微策略（MicroStrategy）」執行長賽勒（Michael Saylor）認為比特幣不但不會回檔至6萬美元，還有望在今年年底前達到10萬美元。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣（Bitcoin）自14日從9萬3445美元歷史高點回落以來，價格一直在8.7萬美元至9.1萬美元之間寬幅盤整。外界擔憂川普交易失靈，比特幣恐回檔至6萬美元。對此，美國軟體公司「微策略（MicroStrategy）」執行長賽勒（Michael Saylor）表示，川普的勝選「非常明確地」決定了加密貨幣和比特幣在美國的未來，比特幣不但不會回檔至6萬美元，還有望在今年年底前達到10萬美元。

綜合媒體報導，賽勒近日接受美媒《CNBC》採訪時表示，比特幣不會回檔到6萬美元，更不會回檔至3萬美元，它會從現有的價位繼續上漲。而讓賽勒這麼看好比特幣，歸因於川普當選後加密貨幣市場的有利條件，賽勒認為，川普的勝選「非常明確地」確保了比特幣在美國的未來。

賽勒還透露，自己正在籌劃年底比特幣達到10萬美元的派對，預估派對舉辦時間將會在新年前夕前，還稱若比特幣在今年11月或12月沒有突破10萬美元，他將感到驚訝。

賽勒甚至還在社交平台X開設網路投票，詢問網友「比特幣在新年前夕會突破10萬美元嗎？」，吸引超過6.5萬名網友投票。截至台北時間18日下午1點40分左右，有高達85.4%網友認為比特幣在新年前夕會突破10萬美元。

對於賽勒預測比特幣年底將達10萬美元的言論，有網友表示，「肯定會的！尤其是在馬斯克最新的演講之後」、「比特幣為王，為所欲為。」、「將比特幣送到月球」、「是的，我們準備好了」、「我們能要求的最好的聖誕禮物是10萬美元以上的比特幣」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財