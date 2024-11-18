微策略CEO：比特幣年底將達10萬美元

微策略（MicroStrategy）」執行長賽勒（Michael Saylor）認為比特幣不但不會回檔至6萬美元，還有望在今年年底前達到10萬美元。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣（Bitcoin）自14日從9萬3445美元歷史高點回落以來，價格一直在8.7萬美元至9.1萬美元之間寬幅盤整。外界擔憂川普交易失靈，比特幣恐回檔至6萬美元。對此，美國軟體公司「微策略（MicroStrategy）」執行長賽勒（Michael Saylor）表示，川普的勝選「非常明確地」決定了加密貨幣和比特幣在美國的未來，比特幣不但不會回檔至6萬美元，還有望在今年年底前達到10萬美元。

綜合媒體報導，賽勒近日接受美媒《CNBC》採訪時表示，比特幣不會回檔到6萬美元，更不會回檔至3萬美元，它會從現有的價位繼續上漲。而讓賽勒這麼看好比特幣，歸因於川普當選後加密貨幣市場的有利條件，賽勒認為，川普的勝選「非常明確地」確保了比特幣在美國的未來。

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賽勒還透露，自己正在籌劃年底比特幣達到10萬美元的派對，預估派對舉辦時間將會在新年前夕前，還稱若比特幣在今年11月或12月沒有突破10萬美元，他將感到驚訝。

賽勒甚至還在社交平台X開設網路投票，詢問網友「比特幣在新年前夕會突破10萬美元嗎？」，吸引超過6.5萬名網友投票。截至台北時間18日下午1點40分左右，有高達85.4%網友認為比特幣在新年前夕會突破10萬美元。

對於賽勒預測比特幣年底將達10萬美元的言論，有網友表示，「肯定會的！尤其是在馬斯克最新的演講之後」、「比特幣為王，為所欲為。」、「將比特幣送到月球」、「是的，我們準備好了」、「我們能要求的最好的聖誕禮物是10萬美元以上的比特幣」。

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