央行打炒房致新青安斷頭？財長：槓桿過度才會

財政部長莊翠雲表示，新青安貸款讓沒有房屋的民眾有機會成家，是立意良善的政策。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕央行9月祭出第7波信用管制，被稱為史上最重打炒房，立委關切是否釀斷頭潮。財政部長莊翠雲上午在立法院財政委員會答詢表示，央行管制措施是視市場情況而推出，且為避免殃及無辜，設有例外規定；至於是否造成「斷頭」，應該是購屋者「槓桿過度了」。

立法院財政委員會今審查預算，國民黨立委林德福質詢表示，央行新一波選擇性信用管制措施加大控管力道，是否釀斷頭潮？莊翠雲表示，新青安貸款的推出，讓沒有房屋的民眾有機會成家，是立意良善的政策，不是房價上漲最主要的因素，房價上漲影響因素很多，例如原物料上漲、工資增加、預期心理及公共建設到等。

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莊翠雲表示，新青安貸款上路後，6月底已推出精進措施，包括新增限貸一次規定，公股行庫也強化貸前審核、貸後管理；房子是用來居住的，而不是拿來炒作的工具，行庫也會針對出租或人頭戶加強查核。

另外，莊翠雲指出，目前8家公股行庫貸給融資租賃業授信餘額大約1100億元，其中對3大租賃業者的授信餘額約617億元；如果融資租賃業再把錢借給不動產業者，確實成為「銀行法」第72-2條規定的漏洞；因此，財政部已召集公股銀行開會，要求加強貸前審核及貸後管理，尤其資金流向務必確實檢核用途，是否與申貸相符還是流到其他管道。

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