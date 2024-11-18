美國比特幣戰略儲備法案「這州」搶先登場 ! 擬砸7億美元買比特幣

美國賓州擬提案將比特幣列入戰略儲備。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《福斯商業台》報導，美國候任總統川普提出建立國家比特幣儲備的想法正在全美各州擴散，賓州搶先登場，打算提出《比特幣戰略儲備》法案，將允許該州將其70億美元的資金，提撥最多1成購買比特幣，以此推算，大約是7億美元。

報導指出，若該法案獲得通過成為法律，賓州將成為全美首個在資產負債表上直接持有比特幣的州。

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報導指出，戰略儲備法案是賓州立法機構今年第二項加密貨幣相關立法。上月該州已經立法保護居民對數位資產的自主保管權，並確保他們能夠使用比特幣作為支付方式。這項比特幣權利法案未來幾周將提交給共和黨領導的州參議院，若獲通過將提交給州長夏皮羅簽署。

賓州共和黨籍州眾議員卡貝爾（Mike Cabell）表示，將比特幣納入儲備，不僅可保護賓州免受通膨的嚴重影響， 也可讓該州成為金融韌性和創新方面的領導者。

這項比特幣權利法案由倡導組織 Satoshi Action Fund 起草，該機構創辦人波特（Dennis Porter）指出，希望10月獲得兩黨大力支持的權利法案，將成為戰略儲備法案接受度的風向球。波特表示，戰略儲備法案有望成為其他州將數位資產整合到投資組合的典範，現在正跟其他10個州進行類似立法談判，以實施相關進程。

此外，共和黨參議員魯米斯（Cynthia Lummis）表示，希望川普重回白宮後的前100天蜜月期間，推動《比特幣法案》（BITCOIN Act）。魯米斯建議，美國政府出售部分黃金儲備，用於購買100萬枚比特幣，相當於比特幣總供應量的5%。此舉不僅反映了美國政府對加密貨幣態度的轉變，也可能對全球金融市場產生深遠影響。

報導指出，川普重返白宮，將履行承諾讓美國成為「地球加密之都」，比特幣也成為「永久國家資產」，推升比特幣價格刷新高，一度超過9.3萬美元，市值也超過1.8兆美元（約新台幣58.5兆元）。

目前比特幣成為世界第七大資產，僅次於黃金和輝達、蘋果、微軟、亞馬遜和Google等五家美國科技巨頭。

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