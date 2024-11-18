2025年AI明牌股沒有輝達！華爾街欽點5虎將 「7巨頭」僅它入榜

Evercore ISI欽點5檔明年最有潛力的5檔AI黑馬股，在7巨頭中，則有蘋果上榜。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕IT是S&P 500指數中今年來表現最好的行業之一，今年來漲近32%，尤其是大型科技股，自2022年底人工智慧聊天機器人ChatGPT首次亮相以來，一直處於股市反彈最前端，然而，最近，IT行業面臨壓力，因為人們質疑科技公司是否會繼續看到證明其高市值所需的增長，在此背景下，Evercore ISI欽點5檔明年最有潛力的黑馬股，不過，在7巨頭中，則有蘋果上榜。

CNBC報導，Evercore ISI點名2025年5檔AI黑馬股，包括Arista Network、蘋果、IBM、Amphenol與Vertiv Holdings，其潛在上漲空間至少1成。

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首先在數據中心網路解決方案商Arista Networks，Evercore ISI表示，雲網路設備公司對 2025年的保守收入指引，為上漲潛力留下了空間，我們認為Arista Networks具有獨特的優勢，可以在多種槓桿的推動下，在2025會計年及以後實現收入加速，根據分析師的預測，Arista的收入將在 2025 年和 2026 年增長 20% 以上。

除了客戶擴展、前端網路增長和認知園區工作空間服務等利多因素，分析師表示，公司的後端 AI 產品是收入增長的另1個潛在驅動力，我們繼續將Arista視為 AI 乙太網交換領域的領導者，客戶採用應該會在25會計年加速。

Evercore ISI 將其對 Arista的12個月目標價從425美元上調至450美元，較週五收盤價潛在上漲空間超過20%。

其次是蘋果，分析師表示，人工智慧將為蘋果的長期增長故事提供動力，儘管 9 月份發布的新 iPhone 的銷售尚未引發升級超級週期，但隨著更多 AI 功能的添加，iPhone 的增長最終會得到改善。

分析師指出，蘋果的人工智慧戰略不僅僅是銷售更多的 iPhone，而是Apple將繼續充當其15億果粉的守門人，並可以選擇將第三方 AI 工作貨幣化，這將使他們能夠獲得AI回報，而不會像我們在大型市值同行中看到的資本支出大幅增加。除了受益於更多的 AI 功能外，Apple 的服務和可穿戴設備市場區隔，預計明年也將增長。

Evercore ISI 的目標價為 250 美元不變，這意味著股價較週五收盤價上漲11.1%。

第3則是Amphenol，Evercore ISI分析師稱，這家光纖連接器製造商提供兩位數的收入增長和低波動性。Amphenol 還生產電子連接器和電纜，銷往各種市場，包括國防、科技和寬頻公司，隨著工業和移動網路集團等一些客戶的復甦，Amphenol也有望受益。

另APH通過為AI伺服器和網路提供高度複雜/高效的連接器，可以從AI爬坡中受益，此外，APH在一系列技術方面的深度曝光和強大的合作夥伴關係使他們能夠靈活地做出反應和捕捉短期和長期的 AI 機會。

Evercore ISI 將其目標價上調了5美元至每股80美元，較週五收盤價上漲了 13% 以上。

而IBM部分，Evercore ISI 表示，由於對 AI 和數據解決方案的高需求，IBM 軟體部門在第3季度達到兩位數的增長可能會繼續。Evercore ISI指出，IBM 目前有價值 30 億美元的人工智慧業務預訂，這也可能會提振對其軟體產品的需求。IBM也可能從當選總統川普的第2個任期推動取消監管中受益。鑒於 IBM 的資產負債表和自由現金流生成，IBM顯然可以進行更大規模的交易。

最後則為數據中心提供數位基礎設施技術的Vertiv Holdings，Evercore ISI 表示， Vertiv控股是人工智慧熱潮的長期受益者。分析師表示，2024年該公司的股價飆升了 152%，因為數據中心的繁榮推動了對 Vertiv 液體冷卻技術的需求。

Evercore 報告稱，Vertiv處於有利地位，不僅可以抓住長期的 AI 基礎設施順風，還可以在不斷擴大的市場中獲得市佔，更重要的是，以越來越有利可圖的方式做到這一點。

分析師認為， Vertiv的息稅前獲利率可能達到 20% 的中等水準，因為它優化了規模和業務流程，將其目標價從135美元上調至150美元，這意味著與上週五收盤價相比，Vertiv的股價在未來1年可能會上漲 24%。

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