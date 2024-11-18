傳川普增加更多美財長候選人

傳川普另闢美國財長人選。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）的財政部長人選備受矚目。目前最熱門的美財長人選有2，分別是對沖基金經理人貝森特（Scott Bessent）和億萬富豪兼川普陣營政權移交小組共同主席盧特尼克（Howard Lutnick）。但現外媒報導，貝森特和盧特尼克恐將面臨更多競爭，因為川普近日增加了更多美財長候選人。

綜合媒體報導，川普的財長人選可能是內閣中最重要成員之一，將在制定稅收改革法案中發揮核心作用，也將是對外貿易談判的關鍵對話者。目前最熱門的美財長人選有2，分別是貝森特和盧特尼克。

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但現《紐約時報》和《華爾街日報》報導，川普也將前美聯準會理事華爾許（Kevin Warsh）和美國私募基金「「阿波羅全球管理（Apollo Global Management）」公司聯合創辦人羅旺（Marc Rowan）列入美財長候選人名單。

報導還指出，川普預計在本週將邀請可能人選在佛羅裡達州的海湖莊園俱樂部與他會面。

對於上述報導，川普過渡團隊尚回應媒體置評請求。

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