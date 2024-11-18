金士頓連21年稱霸全球記憶體模組業！去年市佔率達68.8％

金士頓連21年稱霸全球記憶體模組業（金士頓提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球記憶體與儲存領導品牌金士頓今（18）日宣布2023年再度獲記憶體模組品牌全球市佔第1名。根據研調機構 TrendForce公布的最新營收排名，2023年全球記憶體模組市場銷售額年衰退達28%，金士頓營收雖略微下降，仍以高達68.8%的市佔率，遙遙領先同業，並連續21年穩居全球記憶體模組冠軍寶座。

TrendForce研調報告表示，2023年全球前十大記憶體模組製造商共拿下93% 的銷售總額，其中，金士頓以68.8%的高市佔率穩居龍頭的領導地位。

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金士頓指出，市場銷售下滑的主要原因來自於疫情後，消費性電子產品進入庫存修正階段，加上DRAM供應商產能利用率居高不下，進一步加劇價格下跌，直到2023下半年市場才逐漸回溫。自疫情以來，整體消費性電子產品的買氣受挫，金士頓因穩健的品牌規模及完善的市場佈局，將影響降至最低，續蟬聯市佔率第1的龍頭寶座。

2023年金士頓持續擴展旗下記憶體產品陣容，推出 Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM，用於超頻的伺服器等級DDR5記憶體。旗下Server Premier DDR5 4800MT/s Registered DIMM 64GB、32GB和16GB伺服器記憶體模組也通過驗證，可與最新第4代Intel® Xeon®可擴充處理器（代號Sapphire Rapids）搭配使用，成為企業不可或缺的IT後盾。

金士頓的Kingston FURY Renegade DDR4記憶體也推出全新外型，大膽的黑銀雙色散熱片設計，讓熱血玩家打造獨一無二的專屬電腦配備。此外，金士頓更於2023年初，締造超頻記憶體模組出貨量突破1億大關的重大成就，刷新產業里程碑。

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