助攻金融業數位、永續轉型 彭金隆：將籌募金融科技創投基金

亞洲銀行家協會（ABA）會員大會今（18）日在台舉行，金管會主委彭金隆受邀出席致詞（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕睽違9年，亞洲銀行家協會（ABA）會員大會再度在台舉行，金管會主委彭金隆今（18）日受邀出席致詞時指出，今年金融業正處於「數位轉型和永續轉型」的關鍵時刻，金管會將在明年成立「金融市場發展及創新處」，配合已陸續祭出的5項方案，全力支持台灣金融市場的金融科技發展。

彭金隆指出，面對數位轉型的浪潮，金融業應強化「數位能力以及科技應用能力」，以建構自身的金融數位競爭力，金管會已陸續規劃推動5大重要行動，包括大幅放寬銀行保險與證券業業務試辦的範圍，推動輕量沙盒，鼓勵金融業與科技業全力合作，給金融創新應用提供更大的實驗範圍與彈性；其次，著手研修金融監理沙盒條例；規劃成立金融業金融科技產業聯盟，並研究共同籌募金融科技創投基金，並透過修改法令鼓勵金融業團體創新合作；也持續開展金融科技發展的機會。

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彭金隆指出，2025年金管會即將掛牌成立金融市場發展及創新處，以進一步更加大力度推動金融科技政策，及支持金融科技的發展，並加大法規鬆綁的力度。

除了數位轉型，永續金融也是當前關注的核心議題，彭金隆指出，金管會上個月剛發佈的新的策略規劃方案，「綠色及轉型金融行動方案」是金融業對於永續發展非常重要的承諾，此外，金管會也將大力培養永續金融人才，推動永續金融證照與人才培訓，並持續精進相關的評鑑機制，並擴大國際參與與國際重要組織合作，提升永續金融的國際影響力。

展望未來，彭金隆期許，台灣金融業持續深化與亞太地區以及全球的金融合作，並積極參與數位創新與永續金融的發展，共同為亞太地區以及全球金融業，建立更具韌性和永續性的生態系統。

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