晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

助攻金融業數位、永續轉型 彭金隆：將籌募金融科技創投基金

2024/11/18 11:50

亞洲銀行家協會（ABA）會員大會今（18）日在台舉行，金管會主委彭金隆受邀出席致詞（記者李靚慧攝）亞洲銀行家協會（ABA）會員大會今（18）日在台舉行，金管會主委彭金隆受邀出席致詞（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕睽違9年，亞洲銀行家協會（ABA）會員大會再度在台舉行，金管會主委彭金隆今（18）日受邀出席致詞時指出，今年金融業正處於「數位轉型和永續轉型」的關鍵時刻，金管會將在明年成立「金融市場發展及創新處」，配合已陸續祭出的5項方案，全力支持台灣金融市場的金融科技發展。

彭金隆指出，面對數位轉型的浪潮，金融業應強化「數位能力以及科技應用能力」，以建構自身的金融數位競爭力，金管會已陸續規劃推動5大重要行動，包括大幅放寬銀行保險與證券業業務試辦的範圍，推動輕量沙盒，鼓勵金融業與科技業全力合作，給金融創新應用提供更大的實驗範圍與彈性；其次，著手研修金融監理沙盒條例；規劃成立金融業金融科技產業聯盟，並研究共同籌募金融科技創投基金，並透過修改法令鼓勵金融業團體創新合作；也持續開展金融科技發展的機會。

彭金隆指出，2025年金管會即將掛牌成立金融市場發展及創新處，以進一步更加大力度推動金融科技政策，及支持金融科技的發展，並加大法規鬆綁的力度。

除了數位轉型，永續金融也是當前關注的核心議題，彭金隆指出，金管會上個月剛發佈的新的策略規劃方案，「綠色及轉型金融行動方案」是金融業對於永續發展非常重要的承諾，此外，金管會也將大力培養永續金融人才，推動永續金融證照與人才培訓，並持續精進相關的評鑑機制，並擴大國際參與與國際重要組織合作，提升永續金融的國際影響力。

展望未來，彭金隆期許，台灣金融業持續深化與亞太地區以及全球的金融合作，並積極參與數位創新與永續金融的發展，共同為亞太地區以及全球金融業，建立更具韌性和永續性的生態系統。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財