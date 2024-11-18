晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台積電CoWoS供不應求 傳將續買與租群創舊廠

2024/11/18 11:12

台積電CoWoS供不應求，傳將續買與租群創舊廠（記者洪友芳攝）台積電CoWoS供不應求，傳將續買與租群創舊廠（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）因應AI晶片的需求，大舉擴充先進封裝CoWoS產能，自建新廠之外，也運用現成的廠房改造，業界傳出，台積電繼今年八月中旬拍板購買群創（3481）南科四廠後，也將買下群創的南科五廠，群創預計明年年中將廠房騰空並交給台積電，群創位於竹南的廠房也將承租給台積電使用。

CoWoS先進封裝產能缺，台積電積極趕工建廠，位於中科先進封測五廠與南科先進封測二廠區新廠區完工，本月起展開裝機，預計明年下半年可望加入量產行列。此外，嘉義新廠也積極建新廠中。

台積電預估今年與明年CoWoS產能將逐年倍增，希望2025年供給吃緊能緩解，2026年達供需平衡，並持續與後段封測廠合作，以因應客戶強勁需求。

台積電大舉擴充先進封裝CoWoS的需求，自建新廠之外，也運用現成的廠房改造，今年八月中旬向群創買下位於南科的四廠房，建築物面積達9.6萬多坪，交易總金額為新台幣171.4億元。台積電正委供應商將建置CoWoS產能的空間改造，包括無塵室與水電氣等工程，預計明年第二季之前完成，第三季可望展開試產。

群創共有14座面板廠位於台灣竹南與台南，業界新傳出，台積電繼購買群南科四廠後，也將買下群創的南科五廠，群創預計明年年中將廠房騰空並點交給台積電，群創位於竹南的廠房也將承租給台積電使用。不過，此傳言並未獲台積電與群創證實，若有交易確定才會公告。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財