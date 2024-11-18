台積電CoWoS供不應求，傳將續買與租群創舊廠（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）因應AI晶片的需求，大舉擴充先進封裝CoWoS產能，自建新廠之外，也運用現成的廠房改造，業界傳出，台積電繼今年八月中旬拍板購買群創（3481）南科四廠後，也將買下群創的南科五廠，群創預計明年年中將廠房騰空並交給台積電，群創位於竹南的廠房也將承租給台積電使用。

CoWoS先進封裝產能缺，台積電積極趕工建廠，位於中科先進封測五廠與南科先進封測二廠區新廠區完工，本月起展開裝機，預計明年下半年可望加入量產行列。此外，嘉義新廠也積極建新廠中。

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台積電預估今年與明年CoWoS產能將逐年倍增，希望2025年供給吃緊能緩解，2026年達供需平衡，並持續與後段封測廠合作，以因應客戶強勁需求。

台積電大舉擴充先進封裝CoWoS的需求，自建新廠之外，也運用現成的廠房改造，今年八月中旬向群創買下位於南科的四廠房，建築物面積達9.6萬多坪，交易總金額為新台幣171.4億元。台積電正委供應商將建置CoWoS產能的空間改造，包括無塵室與水電氣等工程，預計明年第二季之前完成，第三季可望展開試產。

群創共有14座面板廠位於台灣竹南與台南，業界新傳出，台積電繼購買群南科四廠後，也將買下群創的南科五廠，群創預計明年年中將廠房騰空並點交給台積電，群創位於竹南的廠房也將承租給台積電使用。不過，此傳言並未獲台積電與群創證實，若有交易確定才會公告。

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