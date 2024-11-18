甲尚強攻AI、CG整合產品商機 耕耘虛擬人應用

甲尚科技Reallusion旗下有3大軟體產品線Character Creator、iClone和Cartoon Animator。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕數位虛擬技術在創作等領域運用越來越廣泛，自有軟體研發商甲尚科技Reallusion（6882）專攻虛擬人物創作與人物動畫平台，聯輝達、好萊塢與知名台劇都有使用，目前旗下有3大軟體產品線Character Creator、iClone和Cartoon Animator，執行長陳久正表示，動畫製作從業人員面臨生成式AI的挑戰，不過甲尚的產品擁抱AI、持續進化，未來會有更強大發展空間。

近年動畫製作受到AI挑戰，不過甲尚大力強化兩者整合，包含用旗下大數據資料庫，推出大型語言模型Deep Search，也建立動態資料庫Actorcore，陳久正表示，甲尚將持續活用AI科技，佈局未來願景。

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甲尚說明，CG和AI結合的關鍵在於建立大數據資料庫、靈活組合的配套動畫軟體，甲尚擁有數十萬筆資料，推出大型語言模型Deep Search，使用者可以快速以文字或圖片搜索出適配的素材，是AI生成運算的第一步，大幅提升內容創作速度。

此外，甲尚也建立動態資料庫Actorcore，與多間國際專業動作捕捉公司合作，透過大數據訓練後的AI模型，可以自然牽引人物動作，並容許在關鍵幀調整動作。

甲尚目前在興櫃市場掛牌，不過是台灣唯一一家以動畫軟體行銷全球的國際公司，並專攻動畫與數位內容需求，目前3大動畫軟體產品線都是自行研發，該公司表示，旗下產品在全球已經累積百萬用戶，近期並在發表會分析旗下3大軟體的關鍵技術與應用模式，發掘虛擬人在不同產業中的潛在價值。

甲尚深耕角色創建、動畫領域多年，陳久正表示，軟體公司要成功不能只靠著軟體，甲尚透過建立Pipeline整合工具，更創建Ecosystem讓創作者之間可相互交流結合，甲尚也舉辦3D角色創建比賽，展現國際創作者運用數位繪圖軟體創作交鋒的精彩火花，樂見來自各方的創意迸發。

生成式AI效能越來越強，3D動畫製程同樣也面臨AI的挑戰，甲尚表示，CG創作與AI間的整合空間也是公司關注的重點。陳久正分享，甲尚iClone如何成為串接CG與AI動畫製程，甲尚可讓iClone成為生成式AI的最佳可控性指引，讓創作者不論是2D動畫或3D擬真影片，都能夠做出有豐富細節的高完成度作品。

數位角色除了出現在遊戲、影視當中之外，也被應用在如特斯拉自動導航系統、3D列印或3D直播中，趨勢銳不可擋。，甲尚也表示，製作數位角色的製作階段繁雜、所費不貲，不過旗下產品Character Creator能夠在節省成本的同時維持高品質，提供快速角色自定義和兼容度。

甲尚產品開發總監李國榕也分享Character Creator的使用特色，包含從臉部結構、貼圖材質、皮膚紋理膚質到體毛、刺青等多種外型、型變，都可以在軟體中完成，甚至能夠自動綁定骨架、權重和控制器。臉部調整項目超過兩百條，還有動態皺紋外掛增添角色寫實感。環形角色拓樸則確保角色模型佈線的順暢程度，更有精良UV可供再次調整，真正達到角色自定義。

甲尚也表示，透過不斷進步的數位虛擬技術，現在無需高額的設備成本，也能夠創造高品質作品，除了旗下產品可讓從業者全方面應用外，也預期隨著AI和CG融合發展，未來虛擬世界的互動性和真實性將大幅提高，虛擬角色的潛力無可限量。

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