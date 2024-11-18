晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

甲尚強攻AI、CG整合產品商機 耕耘虛擬人應用

2024/11/18 10:28

甲尚科技Reallusion旗下有3大軟體產品線Character Creator、iClone和Cartoon Animator。（業者提供）甲尚科技Reallusion旗下有3大軟體產品線Character Creator、iClone和Cartoon Animator。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕數位虛擬技術在創作等領域運用越來越廣泛，自有軟體研發商甲尚科技Reallusion（6882）專攻虛擬人物創作與人物動畫平台，聯輝達、好萊塢與知名台劇都有使用，目前旗下有3大軟體產品線Character Creator、iClone和Cartoon Animator，執行長陳久正表示，動畫製作從業人員面臨生成式AI的挑戰，不過甲尚的產品擁抱AI、持續進化，未來會有更強大發展空間。

近年動畫製作受到AI挑戰，不過甲尚大力強化兩者整合，包含用旗下大數據資料庫，推出大型語言模型Deep Search，也建立動態資料庫Actorcore，陳久正表示，甲尚將持續活用AI科技，佈局未來願景。

甲尚說明，CG和AI結合的關鍵在於建立大數據資料庫、靈活組合的配套動畫軟體，甲尚擁有數十萬筆資料，推出大型語言模型Deep Search，使用者可以快速以文字或圖片搜索出適配的素材，是AI生成運算的第一步，大幅提升內容創作速度。

此外，甲尚也建立動態資料庫Actorcore，與多間國際專業動作捕捉公司合作，透過大數據訓練後的AI模型，可以自然牽引人物動作，並容許在關鍵幀調整動作。

甲尚目前在興櫃市場掛牌，不過是台灣唯一一家以動畫軟體行銷全球的國際公司，並專攻動畫與數位內容需求，目前3大動畫軟體產品線都是自行研發，該公司表示，旗下產品在全球已經累積百萬用戶，近期並在發表會分析旗下3大軟體的關鍵技術與應用模式，發掘虛擬人在不同產業中的潛在價值。

甲尚深耕角色創建、動畫領域多年，陳久正表示，軟體公司要成功不能只靠著軟體，甲尚透過建立Pipeline整合工具，更創建Ecosystem讓創作者之間可相互交流結合，甲尚也舉辦3D角色創建比賽，展現國際創作者運用數位繪圖軟體創作交鋒的精彩火花，樂見來自各方的創意迸發。

生成式AI效能越來越強，3D動畫製程同樣也面臨AI的挑戰，甲尚表示，CG創作與AI間的整合空間也是公司關注的重點。陳久正分享，甲尚iClone如何成為串接CG與AI動畫製程，甲尚可讓iClone成為生成式AI的最佳可控性指引，讓創作者不論是2D動畫或3D擬真影片，都能夠做出有豐富細節的高完成度作品。

數位角色除了出現在遊戲、影視當中之外，也被應用在如特斯拉自動導航系統、3D列印或3D直播中，趨勢銳不可擋。，甲尚也表示，製作數位角色的製作階段繁雜、所費不貲，不過旗下產品Character Creator能夠在節省成本的同時維持高品質，提供快速角色自定義和兼容度。

甲尚產品開發總監李國榕也分享Character Creator的使用特色，包含從臉部結構、貼圖材質、皮膚紋理膚質到體毛、刺青等多種外型、型變，都可以在軟體中完成，甚至能夠自動綁定骨架、權重和控制器。臉部調整項目超過兩百條，還有動態皺紋外掛增添角色寫實感。環形角色拓樸則確保角色模型佈線的順暢程度，更有精良UV可供再次調整，真正達到角色自定義。

甲尚也表示，透過不斷進步的數位虛擬技術，現在無需高額的設備成本，也能夠創造高品質作品，除了旗下產品可讓從業者全方面應用外，也預期隨著AI和CG融合發展，未來虛擬世界的互動性和真實性將大幅提高，虛擬角色的潛力無可限量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財