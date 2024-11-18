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焦點股》錸德：伺服器BBU商機爆發 母憑子貴

2024/11/18 09:56

伺服器BBU商機爆發，錸德母憑子貴，今股價亮燈漲停。（記者張慧雯攝）伺服器BBU商機爆發，錸德母憑子貴，今股價亮燈漲停。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕傳出輝達AI伺服器GB200將採用BBU（電池備援電力模組），錸德（2349）旗下子公司錸寶（8104）也表示正在送樣認證，今日股價雙雙再度亮燈漲停，錸德近日股價自13.6元漲至16.85元、漲幅近24%，截至今日9:41分為止，錸德不僅亮燈鎖死、還高掛逾4.3萬張買單。

市場傳出，輝達伺服器GB200將BBU從選配改為標配，近期電池模組廠股價增溫，率先大漲的包括順達（3211）、新盛力（4931）、鉅祥（2476）等，錸寶則在日前透露已與客戶合作、且送樣認證中，使得錸寶股價狂飆、錸德則母憑子貴，股價跟著大漲。

外資上週五買超錸德3658張，同時，錸德也公告第3季財報，第3季轉虧，每股虧損0.01元，累計前三季每股稅後盈餘（EPS）達0.02元，此外，錸德也宣布轉投資的鈺德科技（3050）因集團控制力調整，改採權益法認列，自10月起不納入合併營收，使得錸德10月營收降至5.2億元、年減27%。

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