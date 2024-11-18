俄羅斯發動大規模襲擊！金價飆漲35美元逼近2600美元（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯17日突然發動大規模襲擊，受地緣政治激勵，金價週一（18日）亞洲開盤飆漲逾1%，逼近每盎司2600美元。

金價週一開高，早盤觸及2597.19美元，漲35.95美元，或逾1.4%，截至台北時間10點16分，報2593.05美元，漲31.81美元，或1.24%。

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外媒報導，知名財經網站FXDailyReport分析師Nicholas Kitonyi表示，金價在上週四從支撐位每盎2536美元反彈後，已經反彈至2569美元。在60分鐘圖表中，金價已完成從下路通道的向上突破。

Kitonyi指出，地緣政治局勢方面傳來最新重要消息，這令市場避險情緒有所升溫，從而推動金價開盤後急漲。

據烏克蘭《基輔郵報》，當地時間11月17日，烏克蘭方面稱，俄羅斯對烏發動大規模飛彈和無人機襲擊。基輔、克羅皮夫尼茨基、切爾卡瑟、第聶伯羅、克里維裏赫、敖德薩和扎波羅熱據稱都發生了爆炸。

烏克蘭總統澤連斯基在其官方社交媒體平臺上發文稱，當天俄軍總共用約120枚飛彈和90架無人機襲擊了烏克蘭，烏防空部隊摧毀了140多個空中目標。俄軍的目標是整個烏克蘭的能源基礎設施。

烏克蘭外交部長安德烈·西比加表示，當天的飛彈和無人機襲擊是俄羅斯對烏克蘭發動規模最大的襲擊之一。

俄羅斯國防部11月17日發佈通報稱，俄軍利用遠程精確制導武器，對烏克蘭境內保障軍事工業設施運行的關鍵能源基礎設施以及軍工企業進行了集中打擊。通報稱，所有既定打擊任務均已完成。

隨著金價飆漲，就短期走勢而言，Kitonyi表示，從技術面來看，根據60分鐘走勢圖，黃金價格已經完成從下跌向上突破，相對強弱指數（RSI）也反彈，從超賣狀態中恢復。

因此，黃金多頭將尋求金價延續當前反彈走勢，並漲向2583美元，或更高的2600美元。

另一方面，黃金空頭將尋求金價在回落至2553美元左右、或更低的2536美元時獲利了結。

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