2023年各企業排碳 台電、台塑化、中鋼、台積電破千萬公噸

根據環境部公告資料，2023年列管事業溫室氣體排放量以台電最高。（示意圖，資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕根據環境部公告，列管事業共計302家公司、553家廠區已完成2023年溫室氣體盤查登錄及查驗，其中台電、台塑化（6505）、中鋼（2002）、台積電（2330）共4公司的溫室氣體合計排放量超過千萬公噸二氧化碳當量（CO2e），麥寮汽電、中龍鋼鐵（2048）也排碳近千萬公噸CO2e。

根據環境部規定，特定行業別以及溫室氣體排放超過2.5萬噸的製造業須申報每年碳排資訊，環境部列管的302家公司、共計553廠皆已完成2023年申報公告，碳費施行後、就將是徵收碳費的基礎。根據統計，2023年列管事業的直接溫室氣體排放量合計2.145億公噸CO2e，能源間接溫室氣體排放量合計5460萬公噸CO2e。

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根據環境部公告資料統計，以公司別來看，2023年碳排放量最高的公司為台電、合計排放量9332.8萬公噸CO2e，其次為台塑化、排放2423.4萬公噸CO2e、中鋼排放1806.6萬公噸CO2e，而護國神山台積電2023年則合計排放1141.8萬公噸CO2e，只不過，若僅從代表營運過程中產生碳排的直接排放量來看，台積電排碳128.8萬公噸、僅排20名。

電力供應業素來是排碳大戶，除台電排碳超過9000萬公噸外，民營電廠麥寮汽電排放944.3萬公噸CO2e、和平電力也排放799.5萬公噸CO2e，排放量都極為驚人；不過比對近5年（2019年至2024年）數據，台電2019年至2021年的排碳量維持上升，但至2023年的排碳量則年減5%。

近年因國際、我國都推進淨零排放政策，金管會也頗為重視上市櫃企業ESG措施，企業開始推進減碳。從近5年合計排放量的數據來看，台塑化、中鋼近3年碳排都有下降，台塑化2023年碳排量年減約1%、中鋼則年減約8%。

只不過，產業、專家多有指出，製造業因製程持續提升，碳排放必然有增無減，且增加容易、減少困難，尤其受AI產業趨勢帶動的企業更易觀察到此現象。環境部也指出，新廠營運、營運量增加都導致排放量上升。

根據資料，加總不同廠區來計算，台積電近5年的碳排放就節節攀升，增幅最明顯的是2020年至2021年、排碳年增達80%，2023年合計碳排放1142萬噸、則年增約3%，且台積電遭環境部列管的排放源（廠區）也逐年增加，可預期隨著新廠增建持續、排碳也會持續升高。

觀察2023年各公司排碳量數據，合計排放量前10大的公司分別為台電、台塑化、中鋼、台積電、麥寮汽電、中龍鋼鐵、台塑（1301）、台化（1326）、和平電力、台灣中油。

而從產業別來看，電力供應業單一企業排放量極高，而石化、鋼鐵與金屬製造加工業、水泥、紡織、造紙以及電子製造含半導體、光電等產業都有許多排碳大戶，其中半導體業共計49家公司上榜。

在這49家半導體業的排碳大戶中，以台積電排放量1141.8萬公噸最為顯著，聯電（2303）居次、合計排放143萬公噸，台灣美光含記憶體、晶圓公司合計排放213.8萬公噸，世界先進（5347）、力積電（6770）、矽品（2325）、日月光（3711）、華邦電（2344）排放量也都在50萬公噸以上。

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