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台股收盤》電子3王翻車 指數跌196點失守22600點

2024/11/18 13:43

電子3王翻車，指數跌196點失守22600點（資料照）電子3王翻車，指數跌196點失守22600點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數上週五全面收黑，台股週一在台積電開盤跌5元，指數開盤跌48.81點，以22693.96點開出，不過，在金融、塑化、橡膠、鋼鐵、油電等傳產股逆揚，指數黑翻紅，早盤指數在平盤上下震盪，不過，隨台積電、鴻海、聯發科、AI股下跌衝擊，指數翻黑越跌越大，盤中跌逾200點，測22503點，終場跌196.23點，收22546.54點，成交量3486億元。

前10大成交額一片綠油油，台積電終場跌10元，收1025元，成交額325.06億元，排名第1；鴻準跌8.2元，收88.4元，成交額128.58億元，排名第2；鴻海跌4.5元，收202.5元，成交額121.33億元，排名第3；神達跌1.8元，收66.6元，成交額92.36億元，排名第4；廣達跌6.5元，收290.5元，成交額84.41億元，排名第5。

華碩漲5元，收612元，成交額68.45億元，排名第6；鈊象跌34元，收937元，成交額57.74億元，排名第7；金寶跌1.4元，收27.7元，成交額49.99億元，排名第8；長榮跌3元，收224.5元，成交額48.7億元，排名第9；聯發科跌30元，收1240元，成交額48.24億元，排名第10。

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