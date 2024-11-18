開始大幅裁員 波音解僱逾400名員工

美國飛機製造商「波音（Boeing）」啟動大規模裁員行動，向400多名員工發出裁員通知。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國波音公司（Boeing）在結束長達8週的大罷工後，啟動大規模裁員行動，已向400多名員工發出裁員通知。

綜合媒體報導，波音在上週向有航空航天專業工程員工協會（SPEEA）成員身分的438名員工發出裁員通知，有關支薪將到明年1月中停止。大部分受影響員工是在西雅圖工作，也有部分員工在俄勒崗，加州及猶太州工作的。

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報導指出，被裁員的438名員工中，有218名為SPEEA專業部門的成員，其中包括工程師和科學家。剩餘則是技術部門的成員，包括分析師、規劃人員、技術人員、技工等。

報導指出，波音此次裁員，為波音今年10月宣布將裁員10%（約1.7萬人）計畫的一部分。當時波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）在發給員工的訊息中說，公司必須縮減勞動力，「以與我們的財務現實相符」。

波音15日股價收在140.19美元，漲幅1.48%。

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