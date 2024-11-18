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創紀錄的負債炸彈來襲！日產2026年面臨1800億元債務到期

2024/11/18 09:52

日產面臨創紀錄的債務負擔，2026年將有56億美元債務須償還。（彭博）日產面臨創紀錄的債務負擔，2026年將有56億美元債務須償還。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日產汽車公司（Nissan）上季獲利暴跌，導致全球大舉裁員，但現今再傳出，該公司在2026年將面臨創紀錄的債券到期，預計償還金額高達56億美元（約新台幣1818億元）。日媒指出，日產只剩1年時間可修復財務狀況，市場對於日產的現金產生能力產生擔憂、日益加劇。

據報導，日產在2025年到期的債務約為16億美元（約新台幣519億元），較今年略有下降，但到了2026年將大幅躍升至56億美元，這是彭博自1996年以來匯總的最高數據。據了解，日產2026年到期的債務，是以日圓、美元和歐元計價。

此外，在大量債券償還之際，日產的債務違約保險成本也攀升至2023年3月以來的最高水平，日圓和美元債券的收益率溢價已升至今年最高水平。

根據CMA數據顯示，本月早些時候，日產拖欠債務的保險成本升至約178個基點，為2023年 3 月以來的最高水準。以CDS計算，只有另外3家主要日本公司的債務風險較高。

MBC Nikko Securities信用分析師Kentaro Harada表示，在目前的情況下，日產可能會成為「墮落天使」，當市場意識到這種降級風險時，投資者可能會要求對此類風險進行利差定價。

值得注意的是，日產汽車的主要市場之一美國，而墨西哥是日產的重要製造基地，但川普在選前點名可能對墨西哥銷美國市場產品加徵關稅，日產營運恐受衝擊。

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