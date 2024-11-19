Costco創辦人教貝佐斯一招 讓亞馬遜化險為夷

Costco創始人斯內加爾建議貝佐斯採行類似Costco「降低價格」策略，不僅讓亞馬遜成功化險為夷，如今已成為市值2兆美元的龐然大物，也是全球最大的零售商之一。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕亞馬遜一度在2001 年，網路泡沫破裂、股價下跌90%後，公司瀕臨存亡，而扭轉局面的關鍵，是Costco創始人斯內加爾一席話，建議貝佐斯採行類似Costco「降低價格」策略，不僅讓亞馬遜成功化險為夷，如今已成為市值2兆美元的龐然大物，也是全球最大的零售商之一。

CNBC報導，據記者布拉德·斯通 （Brad Stone） 2013 年出版的《 The Everything Store》一書記載，那一年，貝佐斯在華盛頓州貝爾維尤亞馬遜辦公室附近的Barnes & Noble 星巴克內與辛內加爾一起喝咖啡。

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貝佐斯當時想討論使用好市多作為某些產品的批發供應商，但會議的主要內容最終涉及定價策略。

斯內加爾解釋了好市多如何透過消除不必要的成本，並與供應商保持牢固的關係，來確保大宗商品的最佳交易，從而以「極其便宜」的價格出售如此多的產品。

這些低價是吸引顧客支付 Costco 年度會員費的關鍵，會員費構成了Costco大部分的毛利。

根據斯通的說法，「會員費是1次性的痛苦，但每當顧客走進並看到比其他地方便200美元的47吋電視時，會員費就會增加。」

斯內加爾告訴貝佐斯，它強化了這個概念的價值，顧客知道他們會在 Costco 找到非常便宜的東西。

Sinegal強調，Costco 的方針是「價值勝過一切」，並將始終努力確保提供足夠的價值來讓顧客滿意。他相信貝佐斯研究了這種方法，並認為這也適用於他的業務。

斯通表示，貝佐斯從未公開稱讚與辛內加爾的會面對亞馬遜的任何定價策略產生了啟發，但貝佐斯在與辛內加爾坐下來幾天後，就在亞馬遜召開了1次會議。斯通採訪了在場的亞馬遜高層，他表示，當時會議是討論亞馬遜「不連貫」的定價策略，以及兌現該公司始終比競爭對手提供更低價格的承諾的必要性。

那年夏天，亞馬遜大幅削減了書籍、音樂和影片等旗艦產品的價格，在某些情況下折扣高達30%。據《紐約時報》報道，貝佐斯當時表示，有兩種公司一類致力於提高價格，另一類致力於降低價格，而亞馬遜始終致力於成為降低價格類型的公司。

在採行此策略後，2001年底，亞馬遜公佈了有史以來第1個獲利的季度，銷售額出現反彈。根據《泰晤士報》報道，貝佐斯將反彈歸功於價格下降，並承諾消除不必要的成本，以便提供更多折扣，此做法與 Costco 的策略類似。

貝佐斯在2002年1月告訴福克斯新聞，我們為此策略感到無比自豪，我們一直保持低價，但進一步推動這一點確實對我們的業績產生了重大影響。

在2005 年，亞馬遜推出了自己的會員計畫Amazon Prime，為支付預付費用的會員提供折扣價格和免費送貨服務。在2016 年致亞馬遜股東的1封信中，貝佐斯用讓人想起Sinegal和Costco 的語言描述了Prime背後的想法：「我們希望Prime 具有如此高的價值，你不成為會員就是不負責任的」。

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