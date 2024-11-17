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12強》賀台灣隊晉級複賽前進東京巨蛋 超商優惠來囉！

2024/11/17 23:18

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）B組賽事，台灣隊今晚以11比3擊敗澳洲，順利晉級東京複賽，萊爾富即日起至11月18日23:59推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1。（萊爾富提供）2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）B組賽事，台灣隊今晚以11比3擊敗澳洲，順利晉級東京複賽，萊爾富即日起至11月18日23:59推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）B組賽事，台灣隊今晚以11比3擊敗澳洲，順利晉級複賽，前進東京。國內超商紛紛推出優惠活動同慶。

萊爾富即日起至11月18日23:59推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

包含提神必備的冰熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬/黃金柚香口味，單杯原價80元）。

人氣冰風味氣泡系列（冬瓜/草莓/洛神花口味，單杯原價55元）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶，單杯原價65元）與清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果/青梅蒟蒻/荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）。

以及奶茶控不可錯過的冰泰式奶茶（單杯原價55元）與冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元），共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）賽事，台灣隊今晚擊敗澳洲，順利前進東京巨蛋，7-ELEVEN 11月18日零時起至19日，行動隨時取限時開賣 。 （統一超商提供）2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）賽事，台灣隊今晚擊敗澳洲，順利前進東京巨蛋，7-ELEVEN 11月18日零時起至19日，行動隨時取限時開賣 。 （統一超商提供）

7-ELEVEN11月18日零時起至19日，行動隨時取限時開賣。CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2、CITY PEARL珍珠焙火烏龍買2送1、桂格補氣養蔘蜂蜜飲/美顏膠原莓果飲450ml 買2送1。

門市優惠活動思樂冰大杯全口味買1送1，還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中。

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