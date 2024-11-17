防各國產品經秘魯港轉運 川普顧問：視同中國貨課60％關稅

美國候任總統川普的高級顧問克拉佛-卡羅內表示，川普揚言對中國所有進口產品徵收60%關稅的政策，也適用於經由北京在祕魯興建的新港口轉運的任何國家產品。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，美國候任總統川普的高級顧問克拉佛-卡羅內（Mauricio Claver-Carone）表示，川普揚言對中國所有進口產品徵收60%關稅的政策，也適用於經由北京在祕魯興建的新港口轉運的任何國家產品。

克拉佛-卡羅內在川普首個任期內擔任白宮國家安全會議西半球事務高級主任，目前則擔任川普政權交接團隊的高級顧問。他日前接受《彭博》電話訪問表示，這些關稅應適用於來自中國或南美洲國家，經由中國在祕魯興建的錢凱港（Chancay）轉運的產品。

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錢凱港位於秘魯首都利馬以北80公里處，是個超大型的深水港口，是中國在拉丁美洲發展「一帶一路」的指標性項目。

克拉佛-卡羅內表示，任何由錢凱港或該地區且由中國擁有或控制的港口轉運的產品，都應繳納60%關稅，就好像該產品來自中國一樣，這個關稅將有助於防止轉運。

拉丁美洲國家的轉運一直受到美國特別關注，尤其是透過墨西哥港口的轉運。在川普首個任期內對中國發動貿易戰後，墨西哥近年來已取代中國，成為美國最大貿易夥伴。

克拉佛-卡羅內表示，這類關稅也應該讓各國在允許中國在其領土興建港口時三思，包括墨西哥在內，任何與中國在海上基礎設施合作的國家而言，這類關稅是一次警告。

鑑於秘魯和中國正在尋求將貨物從南美洲運往亞洲，並進口運往秘魯和其鄰國的消費品，目前並不清楚錢凱港有多少產品將運往美國。在本月15日的商務活動上，前中國商務部官員任洪斌表示，錢凱港可能有助於促進美中之間的貿易。

美國智庫「外交關係協會」去年11月發布了一份線上互動地圖，其中涵蓋了101座中國擁有、建設或營運的海外港口，其中92座港口可正常使用，等同掌握全球物流命脈。

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