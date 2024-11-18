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台積斷供7奈米晶片 俄媒諷中國只剩古時候的晶片了

2024/11/18 06:56

傳出台積電及三星斷供中國7奈米製程晶片後，俄媒直言，中國遇到大麻煩了。（法新社資料照）傳出台積電及三星斷供中國7奈米製程晶片後，俄媒直言，中國遇到大麻煩了。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在台積電斷供中國7奈米製程及以下晶片後，傳出三星也跟進，俄媒直言，中國遇到大麻煩了，世界巨頭一一奪走他的尖端晶片，加上中國中芯國際受到制裁，缺乏技術及先進設備，也無法取代台積電及三星，嘲諷中國只剩下古老的晶片了。

綜合俄媒報導，台積電及三星都斷供中國7奈米製程晶片後，遭受新禁令之苦的不僅是華為，對阿里巴巴集團以及中國人工智慧領域的企業來說都是一個打擊。

報導指出，中國目前唯一的希望就是中芯國際，該公司已掌握14奈米製程，目前推進7奈米，傳出成功開發5奈米技術，但是無法邁向4奈米和3奈米，所以中芯國際還無法完全取代台積電及三星。

報導稱，中芯國際受到美國嚴厲制裁，除此之外，它很難獲得用於生產晶片的現代化設備。美國當局正在攜手荷蘭半導體設備巨擘ASML，管制對中出口。

報導進一步指出，ASML也開始拒絕中國客戶維修之前所出售的設備，這些設備與其他設備一樣，遲早需要維修。因此，中芯國際尚無法利用現代的製程為其客戶提供所需的晶片產量。

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