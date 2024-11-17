墨國經濟與中國走太近 加國總理憂危及美加墨協定

杜魯道對墨西哥與中國的貿易關係表示憂心。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，加拿大總理杜魯道16日在秘魯亞太經濟合作（APEC）高峰會上，對墨西哥與中國之間的貿易關係表達疑慮，他說，「中國對墨西哥的投資程度引發憂心，我認為必須解決」。美國總統當選人川普威脅，對於2018年簽署的美墨加協定（USMCA）重啟談判，他持開放立場。

報導指出，美墨加3國簽署該協定，以取代北美自由貿易協議（NAFTA），2026年7月將決定是否展延該協定。在上一輪的協商中，杜魯道稱墨西哥是「堅定的夥伴」，希望未來幾個月展開建設性合作。

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他沒有如加國一些地方領導人，包括安大略省長福特（Doug Ford）與亞伯達省長史密斯（Danielle Smith）主張的，由於墨西哥對中國貿易更加開放，加國應尋求與美國達成雙邊關係。

杜魯道說，「我希望我們能在3邊背景下進行協商，並以對我們3國都有利的方式，更新、強化自由貿易協定」。

彭博彙編的數據顯示，2023年墨西哥從中國進口1210億美元產品，使中國成為其第2大貿易夥伴，僅次於美國的2710億美元，而墨西哥從加拿大進口140億美元產品。

墨西哥財政部長拉米雷斯（Rogelio Ramírez）在今夏舉行的「工業發展與美墨加協定（USMCA）的經濟平衡」會議中提到，相較於墨西哥從中國的進口規模，墨國對中國出口每年僅110億美元，顯示兩國間的貿易嚴重失衡。他說，「這樣的情形導致保護我國產業的情緒在美國與墨西哥都日益高漲」。

加拿大8月間跟進拜登政府強化中國進口管制政策，宣佈對中國進口的電動車課徵100％關稅，鋼鋁產品課徵25％關稅。

杜魯道說，他在APEC峰會上與其他國家領袖的談話，皆提到川普重返執政的議題，他的政府預期川普政府的決策將引發「挑戰性的後果」。

他指出，川普將非常關注美國利益，然而基本上貿易能夠，也應該達到雙贏局面，因此有嚴肅、坦白與開放的合作方式，為人們提供機會。

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