川普將掀關稅海嘯 中國、墨西哥恐為最大輸家

中國、墨西哥與歐盟恐為「川普經濟學」的最大輸家。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國前總統川普與所屬的共和黨在本月初總統大選中取得壓倒性勝利，賦予這位抱持非傳統經濟信念與好鬥談判策略的總統巨大權力。經濟學人報導，如果川普兌現選戰承諾，掀起全球關稅海嘯，很少有國家能享繁榮，而中國、墨西哥與歐盟，或許是即將席捲全球的「川普經濟學」（Trumponomics）最大輸家。

報導說，美國是全球最大經濟體，發行全球儲備貨幣，並擁有地表上最大的銀行與企業。美國的規模、深度，以及與全球經濟的緊密交織，意謂即使是微小的政策改變，都能影響全球。

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川普上月表示，「關稅是字典裡最美的單字」，他倡導透過對所有進口產品課徵10％至20％關稅，豎立一道保護主義之牆。該主張或許無法全面實施，不過前美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）說，「他們在執政第一天就會提出吸引人們關注的內容，不過不會直接實施全面關稅，因為將導致股市毀滅性衝擊」。

儘管如此，川普可能在某種程度上利用關稅威脅，迫使盟友與敵國讓步，而只要實施他提議的一小部份措施，就足以成為美國自1930年代以來最大規模的加徵關稅。基於川普與其幕僚沉迷於雙邊平衡的作風，那些對美國有巨額貿易順差的國家將被認定詐騙山姆大叔，而遭到最嚴厲衝擊。

川普已揚言，將對所有中國進口商品課徵60％以上關稅，亦即當前水準的5倍。分析師認為，此舉將使中國對美國的出口減少一半以上，並砍掉其國內生產總值（GDP）1個百分點。為避免遭到波及，一些跨國企業已加速撤離中國。美國時尚企業Steve Madden近日宣佈將遷移其中國產線，工具製造商百得（Black & Decker）也表示，若川普課徵高關稅，將跟進遷廠。

川普亦威脅對墨西哥多數產品課徵25％關稅，其中汽車關稅將高出更多。這將重創墨西哥，墨西哥對美出口額相當於其GDP 27％，而中國則不到3％。墨西哥也別無逃避的選擇，因其超過5分之4的出口皆銷往美國。

歐盟也憂心忡忡。歐盟對美國的貨貿順差約2000億美元。高盛集團預測，新關稅恐削減歐洲的GDP 0.5個百分點，歐盟最大經濟體德國將受創最重。荷蘭國際集團（ING）報告指出，美國是歐洲最重要的市場，對汽車、醫藥與奢侈品尤然，「新一輪的貿易戰恐將成長已疲軟的歐元區經濟推入全面衰退」。

越南去年對美國的貿易順差達1000億美元，加拿大、印度、日本、南韓、瑞士、台灣與泰國也有數百億美元順差。

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