沈睡比特幣鯨魚 緊抱14年4300元變58億

川普當選後，比特幣大幅走揚。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣在川普當選後，漲勢凌厲，飆破9萬美元大關，14日最高觸及9萬3445美元，一個沉睡14.3 年的比特幣鯨魚（加密貨幣投資人）突然甦醒了，這位巨鯨近日轉移2000枚比特幣，比起當初購買價格每枚僅0.067美元、總值134美元（約台幣4350元），如今價值已達1.79億美元（約台幣58億）。

綜合外媒報導，Onchain Lens在15日監測發現，一個沉睡14.3年的比特幣鯨魚甦醒，在比特幣價格僅 0.067 美元時，該鯨魚在2010年囤積 2000 枚比特幣，當時持有的比特幣價值僅134美元。

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隨著比特幣大幅增值，這位比特幣鯨魚於上週四（14日）晚間將這些「數位黃金」轉移至美國加密貨幣交易所Coinbase，隨後轉移到 50 個不同的錢包，推測其目的是為了出售，估計總值約1.79億美元。

根據比特幣最新報價，台北時間18日7點40分，比特幣報8萬9620美元。

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