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Netflix獨家直播泰森跨世紀拳擊賽大賺流量 有望刺激Q4訂閱上升

2024/11/17 16:46

58歲的傳奇重量級拳王泰森（Mike Tyson，右）與27歲的網紅拳擊手保羅（Jake Paul），美國時間15日舉行跨世紀拳擊大賽。（路透）58歲的傳奇重量級拳王泰森（Mike Tyson，右）與27歲的網紅拳擊手保羅（Jake Paul），美國時間15日舉行跨世紀拳擊大賽。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕58歲的傳奇重量級拳王泰森（Mike Tyson）與27歲的網紅拳擊手保羅（Jake Paul），在美國時間15日舉行跨世紀拳擊大賽，吸引無數粉絲觀賽。外媒報導，此次獨家直播賽事的Netflix大賺流量，全球有6000萬個家庭觀看直播，預料有望刺激Netflix第4季訂閱量上升。

綜合媒體報導，前重量級拳王泰森15日復出，出戰比他年輕逾30歲的網紅拳擊手保羅，2人打滿8回合，最終泰森落敗，儘管泰森未能上演奇蹟，仍獲得滿堂彩。

賽後隔日，泰森在社群平台發文表示，「這是那種即便輸了，同時也贏了的時刻。我對昨晚心存感激，能夠再次站上擂台，我已了無遺憾」。泰森也不忘感激並肯定保羅，稱「能讓我的孩子們親眼看到，我能站上擂台，在滿場粉絲面前，與一個只有我一半年紀、才華洋溢的選手拚戰8回合，這樣的經歷是任何人都無法奢求的，謝謝你們」。

泰森與保羅跨世紀拳擊大賽，吸引無數粉絲在現場和線上觀賽。根據主辦單位表示，這場比賽的門票收入超過了1800萬美元。而獨家直播賽事的Netflix統計，全球有6000萬個家庭收看泰森與保羅的比賽，最高流量甚至達到了6500萬，創下歷史新高紀錄。

有觀點認為，受惠賽事帶來驚人流量，將有望成為Netflix訂閱量的主要動力。根據彭博數據顯示，Netflix第4季訂閱量可望增加1000萬，較預期高出11%。

Netflix股價15日收在823.96美元，跌幅1.59%。

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