本週全球股市2大看點與台灣囝仔有關 輝達財報掀牌、美超微恐下市

本週市場關注輝達上季業績及美超微有無如期交出財報。圖左為輝達執行長黃仁勳，右為美超微執行長梁見後。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕本週全球股市聚焦2大看點，一是AI霸主輝達上季業績及伺服器大廠美超微有無如期交出財報，前者CEO是黃仁勳，後者CEO是梁見後，2人都是台灣囝仔。美超微延遲繳交10-K年報，最晚週一（18日）要交出計畫，才能免於從那斯達克交易所下市的命運；輝達則將在週三（20日）公布上季財報，分析師表示，若輝達業績足夠強勁，應該會提振AI概念股，受惠者包括台積電、博通、美光、AMD及邁威爾（Marvell）等。

AI妖股之稱的美超微隨著財報繳交期限將至，正進入「下市倒數計時」，該公司須在11月18日之前，向那斯克交易所提交截至6月30日的10-K年報，或是呈交如何繳出年報的計畫，才能符合那斯達克交易所的上市規定。原本截止日16日，適逢週六，順延至下一個交易日。

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也就是說，美超微必須最晚必須在18日交出計畫，說明提交年報的時間和方式，也要解釋遲交原因，若美超微提出的計畫，獲得那斯達克交易所批准，提交年報的期限可能延至明年2月。若被駁回，美超微可請求交易所聽證小組舉行聽證會，檢討相關決定。美超微不會立即下市，聽證小組將請求中止下市15天，下市期限最久可延後180天。

本週另一個亮點就是輝達將在20日公布第三季財報，並說明第4季營運展望。瑞穗（Mizuho）分析師Jordan Klein表示，如果輝達的展望足夠強勁，應該會提振其他晶片股，至少可能會提振AI概念股，例如台積電、博通（Broadcom）、AMD、美光科技（Micron）及邁威爾（Marvell）。

《華爾街日報》指出，輝達財報是今年年底前，晶片行業的「重要關注焦點」，分析師預期輝達第三季營收落在360億美元至390億美元。Klein認為，輝達必須達到這一預期區間的中間點或更高水平，「否則股價將受到重創」。

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