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雙11退貨率達7成！淘寶女裝店慘倒閉

2024/11/17 16:17

根據統計，雙11退貨率攀升，有店鋪因退貨率太高宣布倒閉。（示意圖，彭博）根據統計，雙11退貨率攀升，有店鋪因退貨率太高宣布倒閉。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕每逢雙11購物節期間，中國電商平台會祭出最大的優惠活動，不少商家以低價吸引消費者購物。然而近期一家淘寶女裝前10大店舖卻宣布倒閉，因為雙11竟有高達70%的退貨率，虧到撐不下去。中國網友則不買單，表示「退貨是因為品質問題，店鋪倒閉不應讓消費者背鍋」。

綜合中國媒體報導，「鄭百萬的小個子衣櫥」女裝店老闆鄭先生日前宣布，由於超過70%的退貨率和持續虧損，他將關閉這家擁有超過22萬粉絲、位列淘寶女裝前十的店鋪，鄭先生表示，計劃清空現有庫存後徹底結束營運。

報導指出，鄭先生和妻子為了這家店，曾投入全部積蓄，甚至雙方都向家人和朋友借了不少資金，最終仍因管理能力有限、資金周轉不靈、超高退貨率等因素而決定放棄。

鄭先生店鋪倒閉並非個案，今年初以來，電商女裝店鋪頻頻上演倒閉潮，包括擁有500多萬粉絲的「少女凱拉」，因拖欠款項而被爆出捲款跑路，中國知名網紅如張大奕、周揚青等也先後宣布關閉擁有上千萬粉絲的淘寶店鋪。一些電商店家為滿足消費者免運等折扣條件，成為「湊單神器」，更導致退貨率飆升，有些店家甚至達到95%。

《封面新聞》指出，雙11購物節期間的統計數據顯示，女裝成為退貨率最高的品項，特別是經由直播帶貨所賣出的女裝，退貨率高達80%，部分賣家甚至達到90%。

有中國網友在《小紅書》分享店鋪倒閉消息後，抱怨「退貨是因為品質問題，店鋪倒閉不應讓消費者背鍋」、「今年退貨率最高，買五件退四件，很難買到合適的衣服」、「價格漲了，品質卻下降了」、「貨不對板、尺寸不符問題嚴重」、「直播展示與收到的貨物差異很大，濾鏡效果太強」。

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