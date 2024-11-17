1招讓Costco會費省7成 金星卡年費只要20美元

美國量販業者Costco深受許多消費者喜愛。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC報導，Costco年費20美元優惠限時回歸，只需在StackSocial支付65美元購買一年Costco金星（Gold Star）會員資格，就可得到45美元的Costco購物卡，換算下來，一年會費只要20美元，相當於年費少了69.2%。

報導指出，Costco金星卡會員年費為 65 美元，在接下來的幾週內，消費者可以透過StackSocial 購買 12 個月的會員資格，購買會員後的兩周內，將透過電子郵件收到45元數位購物卡，換句話說，第一年的年費就可降至 20 美元。

請繼續往下閱讀...

年費 130 美元的Costco 的黑鑽卡會員也可享有相同的優惠，會員在 Costco 購買的所有商品均可享受 2% 的現金回饋，若再拿到 45 美元的購物卡，第一年年費則降為 85 美元。

報導提醒，這項優惠僅限於新會員或會員資格超過18個月的過期會員，有興趣的消費者必須在12 月 22 日之前取得折扣碼（Promotion code），並於明年 1 月 31 日之前購買。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法