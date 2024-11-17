一刀封喉！川普對中晶片禁令恐擴及14奈米成熟製程

專家認為，川普重返白宮後，美中科技戰可能加劇。（示意圖，路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼台積電11月11日起斷供中國7奈米級以下製程晶片後，專家認為，川普重返白宮可能加劇美中科技戰，川普對中晶片制裁恐擴及14奈米成熟製程，甚至大打材料戰，一旦材料戰開打，中國半導體供應鏈恐崩盤。

美國之音17日報導，台灣科技網媒DIGITIMES上週五（15日）在台北舉辦「科技大勢2025」論壇，多位分析師聚焦美中在晶片和AI領域角力。

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DIGITIMES半導體分析師陳澤嘉表示，美國製造是過去8年美國政策基調，隨著川普重返白宮，他只會加碼，未來4年美國半導體先進製程的新增產能可望年年翻倍。

他指出，川普對中國半導體的圍堵也可能會升級，尤其華為最先進的AI晶片近期被發現「偷裝」台積電7奈米晶片後，已引發美國國會關切。美國和歐盟亦可能聯手出擊，管控中國過度生產14奈米以下成熟製程，導致產能過剩、危害產業秩序的問題。

陳澤嘉表示，美國管控的最終目的是維持領先中國至少3至5代優勢，讓中國仍可以發展，但進展緩慢。

美中新一輪貿易戰及科技戰一觸即發，專家研判，川普（左）對中國晶片禁令恐擴及14奈米製程。（路透資料照）

陳進一步指出，川普還有更大的殺手鐧，就是打材料戰，中國除了在稀土產量佔優勢外，其他材料是製程落後是一大致命傷。受制於這兩大弱點，「中國國產晶片自主化將難以成功，尤其要做到商業化量產」。

以極紫外光曝光機的感光乳劑來說，多從日本進料，美國若要求日本禁止，這是很大一個癥結點。所以，美中材料戰還沒真的開打，等材料戰真的開打，整個中國半導體供應鏈可能會被翻轉。陳澤嘉說，「我覺得，美國有很多牌可以做，只是要不要做到死而已」。

陳澤嘉還提醒，川普的單邊孤立主義，有別於拜登的多邊主義、結盟打群架的戰略，因此，拜登任內打下的友岸外包或晶片四方聯盟（Chip 4），美國拉攏台、日、韓對抗中國的基礎，恐受到挑戰，或許會讓中國有了喘息，甚至趁虛而入的空間。

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