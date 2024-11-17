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半導體學院怨國發基金規定多 國發會喊冤

2024/11/17 13:08

國發會表示，國發基金僅作為半導體學院的資金來源；使用辦法和細則，主管機關皆為教育部。 （資料照）國發會表示，國發基金僅作為半導體學院的資金來源；使用辦法和細則，主管機關皆為教育部。 （資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發基金自2022年起資助國內多所頂尖大學成立半導體學院，卻傳出因資金用途受限國發基金的規定，影響半導體學院的發展。國發會駁斥，國發基金僅作為資金來源；使用辦法和細則，主管機關皆為教育部。

為解決半導體產業對高階人才的需求，2021年政府通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，鼓勵產學合作，在國立頂尖大學設置國家重點領域研究學院，產官學共同培育人才。

學院資金以合作企業資金為主，國發基金為輔，合作企業出資不得低於國發基金出資。

明年半導體學院將產出第一批畢業生，卻傳出有半導體學院院長指，因為資金運用受制於國發基金規定及產業指定，使基礎行政費用不足，影響未來發展。

對此，國發會回應，半導體學院的開設是依據《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，主管機關為教育部，該條例的第7條明定學院資金來源以及資金用途。

國發會強調，國發基金僅作為半導體學院的資金來源之一，但資金用途相關辦法、細則等全由主管機關，也就是教育部進行規範。

國發基金副執秘施明山表示，這中間可能有些誤會，國發基金只是單純出資，不論是各大學或半導體學院，主管機關都是教育部；如果國發基金另外對資金用途作規定，會變多頭馬車，不可能這樣做。

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