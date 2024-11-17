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中國經濟慘況！失業率飆升 一大票青年躲「付費自習室」假裝努力

2024/11/17 13:20

中國青年失業率處於高點，今年9月更達到了17.6%，成為中國官方今年公布的第二高紀錄。（示意圖，路透）中國青年失業率處於高點，今年9月更達到了17.6%，成為中國官方今年公布的第二高紀錄。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟停滯、持續低迷，青年失業率更是處於高點，今年9月更達到了17.6%，成為中國官方今年公布的第二高紀錄。在青年難以找到工作的情況下，中國興起「付費自習室」產業，成為不少青年假裝努力溫習準備考試，逃避現實及壓力的新場所。

中國官媒新華社旗下媒體《半月談》報導，《2023-2024年中國付費自習室行業發展現狀與消費趨勢調查分析報告》顯示，2022年使用付費自習室的人數為755萬，並有望在2025年突破上千萬人。

報導指出「付費自習室」產業在中國迅速興起，因為提供了舒適的讀書環境，而受到了許多「考公」、「考編」、「考研」的年輕人歡迎。

報導指出，中國各地的付費自習室多由居民樓改建，以「出租座位」模式營運，座位上配有檯燈、插座、置物櫃等設備。收費方式可分為小時、天數、包月或包年，一個座位的包月費用約為500元人民幣（約新台幣2229元），儘管價格要價不便宜，相當於不少待業青年一半的生活費，但剩下的空位仍少，部分地段和環境較好的自習室甚至一位難求。

山西大學專家指出，這種「表演型學習」現象。認為青年選擇付費自習室有並非真心學習，而是藉由表現出努力的姿態來緩解未來不確定性的焦慮感。專家認為，這是一種短期心理防禦機制，但長期可能影響職業發展和心理健康。

根據《北京評論》報導，隨著中國2025屆高校畢業生數量達到創紀錄的1.222萬人，青年就業壓力預計將持續上升。儘管中共領導人習近平多次強調解決青年失業問題的優先性，但社會內外對於經濟復甦前景仍保持謹慎態度。

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