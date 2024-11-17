AI妖股下市危機！ 美超微突獲「神祕集團」搶進 大買3080萬股

美超微14日獲得神祕集團出手搶進，大買3080萬股股票。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕有AI妖股之稱的美超微（Super Micro，SMCI）隨著財報繳交期限將至，正進入「下市倒數計時」市場預期最快本週遭遇下市等相關處分，被納斯達克交易所除名，不過美超微14日獲得神祕集團出手搶進，大買3080萬股股票，持股比例一舉飆至5.3%。

《巴倫周刊》報導，根據美國證管單位（SEC）資料，三家擁有共同所有權的獨立經紀交易商—G1 Execution Services、Susquehanna 和 Susquehanna Securities在14日公告持有美超微股權。

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報導指出，3家公司都屬於Susquehanna （海納國際集團，SIG），該集團沒有回應置評，這次出手買進3080萬股後，全集團對美超微的持股比一舉升至5.3%。

而在買進持股中，有2260萬股來自於選擇權到期轉換，並非從公開市場上直接購買現股。

美超微面臨下市，報導引述知情人士透露，美超微打算提交新的財務計劃，以避免被納斯達克下市。受到此影響，美超微週五盤後交易中飆升超過18%。

9月，納斯達克已向美超微發出退市警告，要求其在60天內提交合規計劃。若計劃獲批，超微可能獲得最多180天的延期以提交年報。

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